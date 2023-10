Conflit Israël-Hamas : des Sherbrookois marchent pour la paix

Plus d'une centaine de personnes ont marché dans les rues de Sherbrooke pour lancer un message de paix.

Les participants ont dit souhaité que les violences cessent dans la bande de Gaza : c'est le principal message qui a été répété par les dizaines de manifestants qui ont bravé la pluie et le froid pour descendre dans la rue.

Si on compare braver la pluie et braver une pluie de bombes, il n'y a aucune comparaison possible.