Un feu détruit 12 appartements d’un complexe de logements à Yellowknife

À Yellowknife, près de l'hôtel Capital Suites, le complexe de logements Garden Townhomes a été la proie d'un incendie, samedi matin. Douze appartements ont été détruits.

Personne n’a été blessé par les flammes, indique toutefois le directeur du développement économique de la Ville de Yellowknife, Kerry Thistle.

Le complexe Garden Townhomes est détenu par la compagnie Northview REIT, l’un des plus grands propriétaires d’immeubles résidentiels des Territoires du Nord-Ouest. Il abrite 48 logements de 3 chambres, dans plusieurs bâtiments. L’un d’entre eux, contenant les unités 13 à 24, a été touché par l’incendie.

L’origine du feu est encore inconnue, d’après Kerry Thistle, mais un enquêteur du Commissariat aux incendies sera chargé de faire la lumière à ce sujet.

Les familles ayant perdu leur appartement dans l’incendie ont été relogées temporairement à l’hôtel Capital Suites voisin, a affirmé Linay Friday, vice-présidente des opérations de Northview REIT, sans préciser pour combien de temps.

Le département des incendies de Yellowknife indique que l'incendie lui a été signalé à 8 h 52 samedi.

Sarah Kennedy, qui vit dans un autre bâtiment du complexe Garden Townhomes, était sur les lieux vers 9 h, après que son mari, qui promenait leurs chiens, l'ait avertie.

[Le feu] était vraiment petit quand on est sortis pour le voir au début. On voyait à peine de flammes et il était réduit à un seul logement , témoigne-t-elle.

Sarah Kennedy raconte que l’incendie a rapidement gagné les appartements voisins. Malgré le déploiement des pompiers, il s’est étendu à tout le bâtiment, et à 14 h 45, ce dernier ne tenait plus debout.

Avec des informations de Sarah Krymalowski