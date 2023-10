Manifestation à Gaspé contre l’impact de la réforme Dubé sur les sages-femmes

À Gaspé, une vingtaine de parents et d'enfants ont joint leur voix au mouvement de protestation qui se tenait simultanément dans une demi-douzaine de villes au Québec contre le projet de loi 15 du gouvernement Legault.

Selon les groupes de défense des sages-femmes, le projet de loi du ministre de la Santé Christian Dubé de créer l’Agence Santé Québec risque de dénaturer la profession de sage-femme, légale au Québec depuis maintenant 25 ans.

Cette réforme imposerait un contrôle médical sur la pratique, croit Nastassia Williams, membre du collectif Accès sages-femmes Côte-de-Gaspé.

On a peur qu’avec le projet de loi 15, on vienne diminuer [l’autonomie des sages-femmes] et cette capacité de vraiment soutenir les familles dans leurs choix , dit-elle.

Nastassia Williams, membre, collectif Accès sages-femmes Côte-de-Gaspé

C’est qu’avec cette réforme, le conseil des sages-femmes qui régit la profession serait notamment aboli. Les sages-femmes deviendraient ainsi membres des conseils des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes. Les responsables des maisons de naissance se retrouveraient sous l’autorité d’un directeur médical.

Dans le modèle qui est proposé, les sages-femmes se retrouvent en position réellement minoritaire. Ici à Gaspé, pour le moment, il y a une super belle collaboration entre les milieux médicaux et les équipes de sages-femmes, mais ce n’est pas le cas partout malheureusement , déplore Mme Williams.

Les sages-femmes dénoncent la réforme de Christian Dubé.

Se battre pour exercer sa profession

Pour des manifestants rencontrés à Gaspé, cette réforme représenterait d’une certaine façon un recul.

On parle beaucoup de mettre sous tutelle le service de sage-femme, alors c'est complètement aberrant , croit Christine Laliberté, résidente de Gaspé.

Christine Laliberté et Guillaume Berger-Richard.

Si on regarde un peu dans l'histoire de la pratique sage-femme, au départ, ce sont des femmes qui faisaient ça sans être reconnues au niveau professionnel. La médecine est arrivée, elles ont dû se tasser et elles ont dû se battre pour cette indépendance-là

Le ministre de la Santé Christian Dubé se défend pourtant de nuire à l’indépendance des sages-femmes.

Soyons clairs, jamais nous ne toucherons à leur autonomie professionnelle. Avec Santé Québec, ce qu’on souhaite, c’est que l’ensemble des professionnels de la santé puissent travailler ensemble et non plus en silo. Nous souhaitons que les sages-femmes puissent aussi mettre à profit toute leur expertise , a-t-il déclaré dimanche.

Des amendements pour maintenir le statu quo ont toutefois été demandés en commission parlementaire, et ont été refusés.

Avec les informations de Martin Toulgoat