Des chiens de sang fort occupés pour la chasse à l’orignal

Les conducteurs de chiens de sang de l’Abitibi-Témiscamingue ont été fort occupés durant la période de chasse à l’orignal dans la zone 13 en Abitibi-Témiscamingue qui prend fin dimanche.

Ce sont des maîtres avec leurs chiens qui sont appelés par les chasseurs afin de les aider à retrouver l’orignal qu’ils ont chassé.

La conductrice de chiens de sang Nathalie Dallaire estime que leur service est maintenant davantage reconnu auprès des chasseurs.

Il y en a plusieurs qui appellent et ils n’ont même pas été voir. Ils ne veulent pas perdre leur viande, leur orignal, ils ne vont même pas valider un peu. Ils ont tiré et appellent immédiatement un conducteur de chiens de sang , explique-t-elle tout en encourageant tout de même les chasseurs à aller voir à proximité avant de les contacter compte tenu du fort achalandage.

Près d’une quinzaine de chiens et leurs maîtres de la région ont permis de retrouver des dizaines d’orignaux lors de la période chasse à l’arc, arbalète ou à la carabine

Beaucoup de tirs ratés

Nathalie Dallaire constate toutefois que si leurs services sont davantage requis, c’est souvent parce que de nombreux chasseurs ratent l'orignal et évaluent mal la distance.

J’ai l’impression que le chasseur, même s’il s’est bien entraîné au champs de tir, en situation réelle, le stress et tout ça, est-ce que l’animal était à 100 mètres, 200 mètres, c’est pas précis. On dirait qu’ils prennent une chance finalement alors que ça peut faire une différence au niveau du projectile. Souvent c’est plus bas, c’est plus haut. Particulièrement cette année, nous avions beaucoup de tirs qui étaient en haut de la colonne vertébrale. J’ignore pourquoi, mais ce n’est pas mortel et c’est là que le projectile allait plus souvent qu’autrement , affirme-t-elle.

Elle ajoute que certains chasseurs sont aussi trop pressés après leur tir.

Le chasseur veut tellement aller rapidement vérifier l’animal qu’il ne laisse pas le temps que l’hémorragie se fasse, donc ça génère du stress pour l’animal qui se lève et qui va juste encore plus loin et ça complique la recherche , ajoute-t-elle.

Efficace même sous la pluie

La période de chasse à la carabine dans la zone 13 a été marquée par des pluies abondantes. Nathalie Dallaire précise que les chiens sont tout aussi efficaces dans ces circonstances.