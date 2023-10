La tension monte chez les sages-femmes. Elles se sont rassemblées dimanche dans plusieurs villes du Québec pour dénoncer le projet de loi 15 qui les priverait selon elles de leur autonomie en les plaçant sous l'autorité d'un médecin.

On est d’accord pour travailler en collaboration avec les médecins , a précisé Amaili Jetté, vice-présidente du Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ). Mais quand on met en hiérarchie une profession versus une autre, comme c’est prévu dans le projet de loi 15, [...] c’est ni plus ni moins la mise en tutelle médicale de la pratique de sage-femme au Québec , a-t-elle fait valoir au micro de Radio-Canada.

En opposition à ce projet de loi qui prévoit des changements structurels au réseau de la santé, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies devant le bureau du premier ministre François Legault, sur la rue Sherbrooke Ouest, au centre-ville de Montréal.

Les participantes interrogées par Radio-Canada ont expliqué défendre aussi bien l'autonomie professionnelle des sages-femmes que les droits fondamentaux des femmes qui accouchent.

J'ai vécu trois accouchements accompagnée d’une sage-femme. C'est un précieux support, un accompagnement unique, des soins hors pair , a témoigné Rosemai Beauregard-Langelier.

Elle a raconté avoir également bénéficié de conseils postnataux pour allaiter, et ce, gratuitement. Une autre participante, elle aussi mère de famille, a rappelé que dans les années 1980 les femmes accouchaient sous anesthésie générale.

Recul

Au Québec, la profession de sage-femme n'a été légalisée qu'en 1999 lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur les sages-femmes. Selon plusieurs manifestantes, le projet de loi viendrait saper les acquis que les sages-femmes ont obtenus par la légalisation de leur profession.

Ça vient mettre les sages-femmes sous la tutelle des médecins, ce qui n’est pas du tout souhaitable.

Différents mécanismes ont depuis été mis en place pour protéger l'autonomie des sages-femmes, mais le projet de loi 15 les renverserait, déplore Mme Landry.

Il y a le Conseil des sages-femmes qui est aboli au profit de la fusion avec le Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes [dans le projet de loi 15] et c'est sur ce comité-là que les sages-femmes se retrouvent minoritaires , a expliqué Mme Landry à la Presse canadienne. Un comité où siègent majoritairement des médecins, a aussi précisé Amaili Jetté, du RSFQ, qui redoute un pouvoir décisionnel amoindri de sa profession.

Actuellement, il n'y a pas de hiérarchie dans les services de sages-femmes. Le projet de loi viendrait bouleverser ce fonctionnement, notamment en instaurant un nouveau rôle de « chef de départements », sous l'autorité d'un directeur médical. Les conséquences redoutées? Les familles risquent de ne plus pouvoir prendre des décisions éclairées quant à leur lieu de naissance ou les règles de soins de leurs suivis de grossesse , font valoir les organisatrices de la manifestation baptisée Touche pas à nos accouchements , sur les réseaux sociaux.

Notre demande au gouvernement est claire : on souhaite qu'il recule sur le projet de loi 15, et qu'il protège l'autonomie professionnelle des sages-femmes dans le cadre de ce projet de loi , a résumé Sarah Landry.

Dans un courriel à Radio-Canada, le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé s'est défendu de vouloir [toucher] à leur autonomie professionnelle .

Avec Santé Québec, ce qu’on souhaite c’est que l’ensemble des professionnels de la santé puissent travailler ensemble et non plus en silo , a soutenu le ministère. En exemple, il a cité un article du nouveau projet de loi mentionnant que les sages-femmes pourront admettre et donner des congés à l’hôpital, sans passer par un médecin .

Nous poursuivons aussi les travaux pour clarifier rapidement la situation pour s’assurer que les sages-femmes puissent prescrire la pilule abortive, a ajouté le cabinet du ministre Dubé. Notre intention est claire, toutes les sages-femmes doivent garder leur autonomie professionnelle afin d’offrir des services de santé. Jamais nous ne ferons de compromis.

Des représentantes écartées

Des manifestantes ont reproché au gouvernement Legault de ne pas avoir convié le Regroupement Les sages-femmes du Québec en comité parlementaire pour discuter du projet de loi. Pour Caroline Senneville, présidente de la CSN , la manifestation de dimanche est née quand les amendements proposés par ses membres ont tous été rejetés par le gouvernement .

Des rassemblements réunissant des dizaines de personnes, dimanche, ont aussi été organisés par la Fédération des professionnèles [sic] (FP-CSN), à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, à Gaspé et à Carleton-sur-Mer.

