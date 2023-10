Suzanne Gauthier, propriétaire du magasin Quilting Barn à Earlton, dans le Nord de l'Ontario, traverse la frontière annuellement à la mi-octobre pour offrir son expertise dans une retraite de couture au Domaine Opasatica, un centre de villégiature à Rouyn-Noranda.

C’est un groupe composé de Québécoises et d’Ontariennes. On est tous des francophones. On coud, on s’amuse. C’est comme si on faisait une visite pendant le temps des fêtes. On est tellement contente de se revoir.

Pendant 4 jours, 27 passionnés de courtepointes, majoritairement composées du même groupe depuis 2021, sont ensemble jour et nuit dans le but décrocher du stress de la vie quotidienne.

Qui est Suzanne Gauthier? Native d'Earlton, elle fait carrière comme fonctionnaire à Ottawa. Elle était toujours à sa machine à coudre en suivant des cours, soit pour faire ses courtepointes ou des vêtements. Après 20 ans à travailler pour le gouvernement fédéral, elle rentre au bercail pour fuir la ville dans le but de gagner sa vie avec le piquage de courtepointe. En 2017, Suzanne achète l’entreprise The Quilting Barn et s’entoure des sœurs Léveillé, anciennes employées du magasin pour l’épauler. Depuis l’expertise des femmes du Quilting Barn est reconnue dans plusieurs provinces du pays, en collaborant à de nombreux projets nationaux de courtepointe.

Ça, c’est mon cadeau. Ce sont mes seules vacances annuelles et j’y pense toute l’année , dit Chantale Mainville, mère de deux adolescents.

Entendre les machines qui chantent, apprendre les techniques, voir ce que les autres font. Ce sont tous des doigts de fée , précise celle qui a passé du jeudi au dimanche à dormir dans les dortoirs du Domaine Opasatica.

Suzanne Gauthier aime partager sa passion de la courtepointe. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La résidente de Rapide-Danseur ressort toujours de cette retraite apaisée, comme si elle avait fait une thérapie.

Solange Perreault de La Reine, en Abitibi-Témiscamingue, abonde dans le même sens en disant qu' on fait juste ça sans être dérangé par autre chose.

Elle cite en exemple les distractions du quotidien comme un enfant qui appelle, un mari et il faut arrêter pour faire le dîner. Là, on va dîner après ça on se remet tout de suite à la courtepointe.

Toutes les couturières de la retraite amènent leur propre machine à coudre, certaines sont nouvelles et d'autres comme celle sur la photo ont 45 ans. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

D’ailleurs sur ces quatre jours-là, on fait chacun notre tour un repas avec un groupe de six , précise Solange Perreault.

Lors du tournage, c'était au tour de l'équipe de Chantale Mainville et de Solange Pereault de préparer le dîner, et après elles n'auront plus à retoucher les chaudrons pour la fin de semaine.

L'élimination de cette tâche leur permet d'occuper tout le reste de leur temps à compléter leurs projets personnels de couture. Certaines nous avouent qu'ils vont travailler sur leur projet de 7 heures à minuit .

Suzanne est bien importante, quand on a besoin de conseil que ce soit au niveau de l’agencement des tissus, de la façon de coudre un tissu. Suzanne est toujours là pour nous montrer , précise Solange Perreault.

Solange Perreault a parcouru 1 h 30 de route pour participer à la retraite de couture pilotée par Suzanne Gauthier. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Mme Perreault ajoute que Suzanne Gauthier et les sœurs Léveillé du Quilting Barn refont vivre en sol québécois l'art de la courtepointe, qui disparaissait à La Reine.

Deux fois par an, Suzanne s'arrêtera dans ce petit village à la frontière du Québec et de l'Ontario, en Abitibi-Ouest.

Le groupe qui ne comptait que 7 personnes à pratiquer la courtepointe à La Reine a doublé pour atteindre 14, rapporte Solange Perreault.