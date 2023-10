L’équipe de bateau-dragon composée de femmes touchées par le cancer célèbre ses 25 ans

Busting With Energy, l’équipe de bateau-dragon que forment des femmes atteintes ou survivantes du cancer du sein, a célébré samedi ses 25 ans à Saskatoon.

À cette occasion, les membres ont organisé un souper qui a attiré quelques dizaines de personnes.

Plusieurs objets étaient disposés dans la salle pour retracer toutes les années traversées et les victoires engrangées.

Le groupe est composé de 40 femmes, dont 27 pagayent régulièrement.

Ouvrir en mode plein écran La prochaine compétition internationale de l’équipe se déroulera en France, en 2026. Photo : Radio-Canada / Matt Howard

Le groupe veut notamment soutenir celles qui luttent contre le cancer du sein, souligne Tami Bekolay, membre de Busting With Energy. Parfois, tu ne réalises pas que tu as besoin d’aide. Ces femmes m’ont permis de me rendre compte que j’en avais besoin , raconte-t-elle

Tami Belokay n’était pas seule dans son combat. Elle était entourée de sa famille et de ses amis. Elle affirme cependant que cette équipe lui a permis de se faire comprendre différemment.

Elles savaient comment je me sentais et j’ai eu l’aide nécessaire pour me faire comprendre que ce que je ressentais était normal.

L’âge ne freine pas certains membres comme Marge Beaver, âgée de plus de 80 ans. Elle est dans l’équipe depuis 24 ans et est par ailleurs la femme avec la plus longue longévité dans l’équipe.

L’une de ses coéquipières, Rana Mustafa, est impressionnée par ses aptitudes physiques, affirmant qu'elle a parfois de la difficulté à suivre son rythme.

Marge Beaver explique que cette équipe lui a permis de créer des amitiés, mais aussi de se garder en forme. Et rien ne l’arrête, lance-t-elle le sourire aux lèvres.

Même si j’ai quelques problèmes de santé, ça ne m’arrête pas.

Été comme hiver

Rana Mustafa, coordonnatrice aux médias et membre de Bustin With Energy, explique que le groupe s'entraîne deux fois par semaine tout au long de l’année, même l’hiver. L’été, l’équipe navigue sur la rivière Saskatchewan, tandis que l’hiver elle s'exerce dans une piscine.

Ouvrir en mode plein écran L’équipe souhaite démontrer à toutes les femmes qu’il y a une vie épanouissante après cette maladie, dit la coordonnatrice aux médias Rana Mustafa. Photo : Gracieuseté de Gary Boehm

Par ailleurs, l'équipe participe à différents événements pour amasser des fonds pour la recherche contre le cancer du sein, comme la Course à la vie CIBC à Saskatoon, mentionne Rana Mustafa. Cette année, elle a amassé plus de 2000 $ à cette course.

À travers ses actions, Bustin With Energy souhaite envoyer un signal positif en direction des femmes souffrant de cette maladie, dit la coordonnatrice aux médias.

La prochaine compétition internationale de l’équipe se déroulera en France, en 2026.