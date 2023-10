Des centaines de jeunes réunis à Gatineau pour les consultations Jeunesse Afro-Québécoise

Toute la fin de semaine, Gatineau a accueilli des jeunes issus des communautés noires venus de toute la province pour participer aux consultations Jeunesse Afro-Québécoise 2023.

Plus de 200 participants de 15 à 35 ans se sont retrouvés pendant deux jours pour discuter des défis et des enjeux qui les concernent. Une occasion pour eux d’exprimer leurs préoccupations et de réfléchir à des solutions.

Édouard Staco, président du Sommet Jeunes Afro Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

On veut s'assurer que l'organisation soit toujours en dialogue avec les communautés directement, pas seulement avec les organisations membres. On s'assure que les jeunes viennent de partout , explique Édouard Staco, président du Sommet Jeunes Afro. C'est sûr qu’à Montréal, il y a une plus grande représentativité, mais à Gatineau aussi. Donc, c'est important pour nous de faire venir des jeunes de Chicoutimi, de Québec, de Sherbrooke, de Montréal, avec des jeunes de Gatineau, pour qu’ils se parlent.

À 22 ans, Shaëne Kourouma découvre cette initiative pour la première fois. L’étudiante en 3e année de Baccalauréat de travail social à l’Université de Montréal et membre de l'Association africaine de son université apprécie de pouvoir rencontrer des jeunes de toute la province.

Je suis dans la grande région de Montréal, donc c'est très multiculturel, mais dans d'autres régions un peu plus éloignées, ça l’est moins. J'aimerais vraiment comprendre comment ils vivent le fait d'être une personne noire, un jeune noir, dans toutes les régions du Québec.

La santé, un thème qui fait parler

Ateliers, réseautage et discussions étaient au programme. Plusieurs thématiques étaient à l'ordre du jour : l'économie, l'éducation, la culture ou encore les services sociaux.

On a découvert que peut-être le plus gros problème en général dans l'économie, c'est qu'il faudrait faire une meilleure éducation financière , témoigne Ahmad Sehraoui, étudiant au Collège de Maisonneuve en science nature, profil science.

Ahmad Sehraoui, étudiant au collège de Maisonneuve en science nature, profil science de la santé Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

Mais parmi les participants rencontrés sur le terrain, un thème qui semble les avoir particulièrement interpellés est celui de la santé, et notamment de la santé mentale.

Il faudrait une accessibilité plus grande à différentes ressources, telles que des ressources pour la santé mentale, des ressources pour du mentorat, notamment pour les minorités, parce qu’on voit que, des fois, c'est plus compliqué d'atteindre ces différentes ressources , estime Ahmad Sehraoui.

Shaëne Kourouma, étudiante au baccalauréat de travail social à l'Université de Montréal Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

Le sujet passionne Shaëne Kourouma.

Le sujet de la santé mentale est encore très peu parlé dans la communauté. C'était intéressant de voir la vision des autres personnes, comment ces personnes-là se sentent, par exemple, de ne pas retrouver des personnes qui [leur] ressemblent dans le domaine de la santé mentale et de la santé physique aussi , dit-elle. Quand je recherche un professionnel de la santé, j'essaie d'avoir quelqu'un qui me ressemble pour avoir déjà ce contexte de compréhension que malheureusement beaucoup de professionnels de la santé ne prennent pas en compte. [...] Parce que moi, je suis venue pour me faire aider, pas pour aider le professionnel à me comprendre.

Trouver des solutions

Parmi les jeunes venus à Gatineau, certains sont très engagés dans leur milieu. Tous veulent trouver des solutions.

Alain Laurence Refuse, étudiant de 5e année secondaire à Louis-Joseph Papineau, à Montréal Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

C'est le cas d'Alain Laurence Refuse, un élève de secondaire 5 de Montréal qui a participé à la réalisation d'un projet portant sur l'intimidation et le racisme en milieu scolaire.

Les choses que je voudrais probablement changer, c'est [la question de] l'égalité. Parce que moi, en tant que jeune, j'ai parfois aussi ressenti certaines inégalités.

Chacun peut faire un petit pas et tous nos petits pas ensemble vont faire avancer les choses.

Bien qu'il y ait beaucoup d'avancées comparées à la dernière décennie, il y a encore du travail à faire , juge Ahmad Sehraoui.

Ateliers, réseautage et discussions étaient au programme. Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

Les discussions à Gatineau marquent le début des travaux pour réaliser un portrait actualisé de la jeunesse afro-québécoise que l’Observatoire des communautés noires du Québec va publier en 2025.

Il y a beaucoup de données isolées et là, l'Observatoire se donne le mandat de faire un portrait pour l'ensemble de la société de ces jeunes qui sont une force comme n'importe quel jeune du Québec , explique M. Staco. Je pense qu'une journée comme ça va donner beaucoup de retombées dans les prochaines semaines et mois à venir. Et nous, comme organisation qui se donne le mandat de propulser l'ensemble des jeunes du Québec - particulièrement les jeunes des communautés noires - en ayant cette écoute-là, on est alimenté à la source.

Le prochain Sommet Afro Jeunesse se tiendra en janvier prochain.

