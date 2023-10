Plusieurs s’opposent à la prolongation de la résidence des médecins de famille

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est sous le feu des critiques pour son projet d’ajouter une troisième année de résidence à la formation des médecins de famille. Certains étudiants en médecine, de médecins de famille et les ministres de la Santé provinciaux s’y opposent publiquement.

La classe de 2027 serait la première à subir les conséquences de ce changement de durée de résidence, selon Yash Verma, étudiant en médecine à l'Université de Toronto. Il affirme avoir appris l’existence du projet du collège par le biais d’un article de CBC News. Lui et ses collègues n’ont pas été consultés.

Yash Verma est étudiant en médecine à l'Université de Toronto.

[La décision] échappe à notre contrôle, nous n'avons aucun pouvoir pour la changer , souligne M. Verma.

Certains étudiants remettent en question la pertinence de cette troisième année, considérant qu'elle pourrait décourager certains d'entre eux de choisir la médecine de famille en comparaison avec d'autres programmes de résidence plus courts.

Un de mes collègues en médecine affirmait que, en raison de cette troisième année supplémentaire, il ne pensait pas qu'il y avait assez de différence pour justifier le choix de la médecine de famille par rapport à un programme tel que la médecine interne, qui dure cinq ans , déclare M. Verma.

La Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada (FEMC) critique le CMFC et affirme que ses membres n’ont pas été consultés. Elle s'oppose fermement à une résidence plus longue. Elle exhorte le Collège à prendre en compte les difficultés potentielles qu'un programme de résidence de 36 mois pourrait poser aux étudiants, surtout dans le contexte de la crise actuelle des soins de première ligne à l'échelle nationale .

Un Canadien sur cinq n'a pas de médecin de famille.

Les ministres contre le projet

Les ministres de la Santé provinciaux sont contre une prolongation obligatoire de la résidence, soulignant que cela entraînerait des coûts supplémentaires pour financer cette année supplémentaire.

Le processus actuel pour devenir médecin de famille au Canada est déjà un parcours de dix ans, dont deux ans de résidence en médecine de famille après huit années d'éducation, comprenant quatre années d'études universitaires et quatre années d'école de médecine.

Au cours d'une récente réunion à Charlottetown, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a déclaré que les ministres provinciaux ont unanimement précisé dans une déclaration que les exigences en matière de résidence devraient rester à deux ans .

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix. (Archives)

Formation très comprimée

Le CMFC défend sa décision en affirmant avoir consulté des médecins de famille, des écoles de médecine, des étudiants et des résidents, ainsi qu'étudié des programmes de résidence dans d'autres pays. La directrice générale par intérim, la Dre Nancy Fowler, soutient que deux ans ne sont pas suffisants pour acquérir les compétences essentielles, y compris des sujets tels que les soins aux personnes âgées, les nouvelles technologies et les soins virtuels, la santé mentale et les dépendances, ainsi que les effets du racisme et du colonialisme sur la santé.

Actuellement, notre formation en médecine de famille est très comprimée , explique la Dre Fowler. Selon elle, l'année supplémentaire les préparerait à travailler au sein d'équipes multidisciplinaires.

Cependant, le Dr Paul Dhillon, médecin de famille à Sechelt, en Colombie-Britannique, rejette cet argument. Il a soumis des motions appelant le Collège à cesser immédiatement la mise en œuvre de la troisième année du programme de pratique familiale et à créer un comité d'examen indépendant pour présenter des recommandations. Les membres passeront au vote lors de la prochaine réunion du CMFC. Bien que ces motions ne soient pas contraignante, les critiques espèrent qu'il suscitera plus de discussions et de sensibilisation.

Avec les informations de CBC News