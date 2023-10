Sécheresse : un organisme de la C.-B. se tourne vers les castors pour obtenir de l’aide

En raison de la sécheresse, des cours d’eau du nord de la Colombie-Britannique ont atteint à la mi-octobre leur niveau le plus bas depuis des années. Pour limiter les impacts sur les poissons et les communautés, un organisme environnemental de la région tente d’y installer des structures inspirées des barrages de castor afin de retenir et ralentir l'écoulement de l'eau.

Harriet Schoeter aime se promener au confluent du fleuve Fraser et de la rivière Nechako, à Prince George. Cette semaine, l'eau était si basse qu'elle pouvait presque traverser la zone à pied.

Je ne l'ai jamais vue aussi basse , dit-elle. Ça a déjà été le cas auparavant, mais pas à ce point.

Selon Wayne Salewski, de la Société de gestion de l'environnement et de l'eau de Nechako, une organisation située à Vanderhoof, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Prince George, la rivière Nechako n'a jamais été aussi sèche pour cette période de l'année depuis des décennies.

Les eaux moins profondes et plus chaudes nuisent aux saumons, aux esturgeons et aux personnes dont les moyens de subsistance dépendent de rivières saines, déplore-t-il.

Il a donc demandé à des ingénieurs de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC) de l'aider à mettre en place des barrages de castor factices, une solution prometteuse couramment utilisée dans l'État de Washington, l'Idaho et d'autres États américains.

L'idée est de simuler les barrages de bois et de boue des illustres rongeurs pour retenir l'humidité des cours d’eau dans de petits bassins.

Les castors sont les ingénieurs de la nature , affirme à ce propos Mauricio Dziedzic, président du département d'ingénierie de l' UNBC . Ils ont tendance à construire des barrages qui tiennent longtemps.

Ouvrir en mode plein écran Grâce à leurs dents acérées, les castors coupent du bois pour ériger un barrage, entrecroisent des branches dans un cours d'eau, ajoutent de la boue, puis compactent le tout avec leurs queues plates. Photo : Getty Images /iStockphoto / Dan Pepper

Mauricio Dziedzic aide l’organisation de Wayne Salewski sur les aspects techniques de la construction à la manière des castors.

Une structure artificielle conçue pour ressembler à un barrage et fonctionner de la même manière, en retenant l'eau, permet de recharger la nappe phréatique [et] d'augmenter l'humidité du sol , explique-t-il.

Une méthode testée ailleurs en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique compte déjà plusieurs projets pilotes de ce type. La BC Wildlife Federation et des chercheurs de l’Institut de technologie de la vallée Nicola ont installé près d'une douzaine de ces barrages dans un cours d'eau près de Merritt au début de l’année.

La Fédération prévoit d'en construire au moins 100 autres dans l'intérieur et le nord de la province, et notamment dans les affluents de la rivière Nechako.

Ouvrir en mode plein écran Un barrage de castor factice est installé dans le ruisseau Howard, un affluent de la rivière Nicola, en Colombie-Britannique. Photo : BC Wildlife Federation

En enfonçant des poteaux de bois verticaux dans le lit du cours d'eau et en les tressant avec des débris comme des rondins, des branches de conifères et de la boue, elle espère que les castors s'occuperont de leur entretien.

Il s'agit en fait d'une trousse de démarrage pour un castor , indique Neil Fletcher, directeur de la gestion de la conservation à la BC Wildlife Federation. Selon lui, les barrages de castor factices peuvent faire partie des mesures de rétablissement après un incendie, ainsi que pour répondre à la sécheresse et au changement climatique .

Il souligne toutefois que l’impact de ces barrages sur les poissons doit être étudié, mais des données américaines suggèrent, selon lui, que les saumons peuvent souvent migrer au-delà des barrages de castors ou profiter de leurs bassins.

Quant à Wayne Salewski, il estime que le faible coût de ces barrages présente un grand intérêt, surtout si les castors peuvent prendre en charge leur entretien.

Fondamentalement, un barrage de castor factice revient à mettre en place un paysage pour que les castors s'y installent dans 10 ou 15 ans , conclut-il. Cette idée [...] vise en fait à créer des corridors de zones humides [...] et à construire une sorte de voie d'eau plus résistante.

D'après les informations de David P. Ball