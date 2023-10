Trois personnes sont intéressées à succéder à l'ancien maire de Sainte-Thècle, Michel Rheault, qui a remis sa démission le mois dernier. Le vote aura lieu le 5 novembre.

La fonte, en un an, d'un surplus budgétaire de plus de 800 000 $ est au cœur des tensions du conseil municipal et marque la fin du mandat du maire sortant, selon des citoyens rencontrés par Radio-Canada.

Plus précisément, au 31 décembre 2021, Sainte-Thècle disposait d'un surplus budgétaire de plus de 875 000 $. Ce montant a chuté drastiquement en un an pour atteindre un seuil d'un peu plus de 75 000 $.

En plus de rapports comptables remis en retard et d'erreurs de prévisions budgétaires, près de 200 000 $ en subventions prévues, mais jamais obtenues, ont fait augmenter les dépenses de la Municipalité.

Quelques-unes des dépenses récentes à Sainte-Thècle Montants ($) Frais 140 000 $ de frais d'intérêts imprévus 100 000 $ de frais reliés aux plaintes de harcèlement psychologique 93 000 $ de frais de déneigement additionnels 48 000 $ de frais additionnels pour le chemin Joseph-Saint-Armand 21 000 $ de frais relatifs à la négociation de la convention collective Source : Municipalité de Sainte-Thècle

La candidate à l'élection Roxanne Bureau-Grenier affirme être bien au fait des défis. En tant que conseillère depuis deux ans, j'ai le portrait de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe et de ce qui est à venir, dit-elle.

Roxanne Bureau-Grenier, qui est actuellement conseillère municipale à Sainte-Thècle, souhaite devenir mairesse.

Marco Bacon convoite aussi le poste et s'estime bien au fait de l'historique tendu au conseil municipal. Son slogan, Main dans la main , présente sa vision. Il explique que le rôle du maire, c'est d'être un chef d'orchestre. C'est d'harmoniser tout le monde ensemble . Il admet que c'est sûr qu'il peut y avoir de fausses notes de temps en temps, mais c'est de pallier à ça .

Mario Bacon est candidat à la mairie pour l'élection partielle, à Sainte-Thècle.

Le candidat et propriétaire du Vignoble Clos Sainte-Thècle, Éric Blouin, misera sur ses compétences de gestion et en finance s'il est élu. Même si l'on promet des programmes super compliqués, ce qu'il faut vraiment faire présentement, c'est de redresser les finances de la Municipalité .

Éric Blouin est propriétaire du Vignoble Clos Sainte-Thècle, depuis 2019.

Le redressement des finances est aussi une priorité pour Roxane-Bureau Grenier, mais elle prétend que cela ne doit pas se faire au détriment du développement de Sainte-Thècle. Il y a plusieurs enjeux, il faut avancer dans ce qui est prioritaire pour garder un Sainte-Thècle dynamique , précise-t-elle.

Marco Bacon souhaite miser sur le développement économique. Il souligne que l'on a de très bonnes ressources dans la région , comme du talent dans les arts, dans les champs et dans tous les secteurs que l'on a .

Sainte-Thècle est l'un des rares villages qui a réussi à éviter la dévitalisation. Puis ça, c'est parce qu'on a des entreprises dynamiques et des citoyens qui s'impliquent , ajoute Éric Blouin.

Lors des dernières élections générales en 2021, les citoyens de Sainte-Thècle se sont présentés aux urnes dans une proportion de 61 %.

D'après le reportage d'Alexandre Painchaud