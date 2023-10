Une clinique juridique à l’Université du Manitoba offre aux artistes des conseils

La clinique gérée par des étudiants et des juristes fournira des informations gratuites aux bénéficiaires. droits d’auteur, aux contrats et la protection de leur travail sur les réseaux sociaux en leur offrant une clinique juridique gratuite.

La clinique Manitoba Legal Clinic for the Arts gérée par des étudiants et des juristes de l’Université entend offrir des informations juridiques aux artistes et aux organisations artistiques.

Le droit peut être très complexe pour les gens , soutient Emily Palmer, étudiante en deuxième année de droit qui participe à la clinique.

Les artistes expriment un grand besoin de comprendre leurs protections légales et leurs droits légaux , poursuit-elle.

La clinique fournit aux artistes un dictionnaire juridique afin de les aider à mieux comprendre les protections dont ils bénéficient pour leur travail, explique Emily Palmer.

Tous les artistes, quelles que soient leurs spécialités, peuvent remplir un formulaire d'admission sur le site web de la clinique pour bénéficier de ses services, informe-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Kassie Taverner (à gauche) et Emily Palmer, toutes deux des étudiantes en droit, participent à la nouvelle clinique juridique de l'Université du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Photo soumise par Kassie Taverner et Emily Palmer

Kassie Taverner, une autre étudiante qui participe à la clinique explique que les artistes peuvent se poser toutes sortes de questions lors du processus de création et que l’initiative est là pour les aider à trouver des réponses à leurs préoccupations.

Des questions comme "Oh, j'ai terminé cette œuvre commandée, quels sont mes droits sur elle ? Comment suis-je protégé, moi et mon œuvre ?" ou encore Mon travail va être exposé dans cette galerie pour cette exposition - qu'est-ce que la galerie me fait signer? .

La clinique entend également aider les artistes à surmonter les obstacles financiers auxquels ils peuvent être confrontés, ajoute M. Taverner.

De nombreux artistes vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui pose un problème majeur d'accès aux services juridiques , dit-elle.

La clinique souhaite notamment toucher les artistes et organisations artistiques vivant dans le nord du Manitoba, où il y a beaucoup d'œuvres d'art mais, moins d'accès aux services juridiques.

D’ailleurs pendant l’été des membres de la clinique ont participé à un salon professionnel organisé à Winnipeg par la Northern Association of Community Councils, une organisation de défense des intérêts des communautés du nord du Manitoba, au cours duquel ils ont été sensibilisés aux problèmes auxquels sont confrontés les artistes de la région.

Nous avons constaté qu'il y avait une forte demande de soutien juridique, d'informations et de ressources , affirme Emily Palmer.

Avec les informations de Rachel Ferstl