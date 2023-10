Six organismes de la Matanie œuvrant en santé mentale et sécurité alimentaire pourront bénéficier des fonds amassés lors d'un brunch organisé à l'hôtel Quality Inn de Matane dimanche.

Des événements du genre sont nécessaires, d’après l'une des organisatrices, Élaine Guilbault, directrice générale de l’Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) de la Péninsule.

Malgré un léger recul de l'inflation en septembre au Canada, la situation économique de nombreux ménages demeure difficile dans la région.

Il y a des gens qui se posent des questions à chaque semaine : "est-ce que je paye mon épicerie ou est-ce que je paye mon loyer?"

On est tous frappés par la hausse des prix, que ce soit à la pompe, que ce soit à l'épicerie , constate Mme Guilbault.

Jean-Mathieu Fortin, ambassadeur pour Centraide dans la Matanie, Élaine Guilbault, directrice générale de l'Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) de la Péninsule, et Yannick Thibeault, directeur général et co-propriétaire du Quality Inn et Suites Matane.

Pour cette travailleuse communautaire, lorsque les services publics ne fournissent plus, ce sont les organismes qui compensent et se retrouvent surchargés.

Citoyens solidaires

Sous un décor d'Halloween, plusieurs résidents de Matane sont venus manger des œufs, du cipaille et des fèves aux lards servis par des bénévoles.

L'objectif de l'événement dimanche était de ramasser des fonds pour Centraide Bas-Saint-Laurent.

Pour Micheline Deschênes, il est impératif d’aider son prochain, en cette période difficile. Je suis ici parce que justement, on en entend tellement parler [...] Il y a des itinérants, des familles qui ont besoin, je pense que c'est un plaisir de participer et d'aider , dit-elle.

Depuis la pandémie, ça a été une baisse à tout point de vue, et le gouvernement, je trouve qu'il n'aide pas assez ces organismes-là qui ont un besoin grandissant , lance une autre participante au brunch, assise un peu plus loin.

Marie-Andrée et Suzanne, deux résidentes de Matane, sont des habituées du brunch du Quality Inn.

Pour Yannick Thibeault, directeur général et co-propriétaire du Quality Inn et Suites Matane, le retour du brunch est un moyen de renouer avec ses clients et de le faire pour une bonne cause.