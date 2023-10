À Ottawa, des manifestants demandent la fin des bombardements à Gaza

Une manifestation pro-palestinienne a lieu, dimanche, au Monument canadien pour les droits de la personne, à Ottawa.

Près de 200 personnes sont présentes sur les lieux afin de demander la fin des affrontements entre Israël et le Hamas. La manifestation fait l'objet d'une importante présence policière.

Jusqu'ici, le rassemblement se déroule dans le calme. Les participants ont quitté le monument pour se déplacer jusqu'à la colline Parlementaire.

La police d'Ottawa a toutefois alerté les résidents d'impacts possibles à la circulation sur la rue Elgin. Les entrées du stationnement de l'hôtel de ville, sur la rue Elgin et l'avenue Laurier ont été fermées en raison de la congestion routière provoquée par le rassemblement.

Cette manifestation s'ajoute à plusieurs autres mouvements similaires ces derniers jours à Ottawa comme à travers le pays, alors qu’Israël a annoncé, samedi, l’intensification de ses frappes aériennes contre Gaza avant son opération terrestre.

Ouvrir en mode plein écran Malgré la pluie, plusieurs personnes sont venues participer à la manifestation. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Sur le terrain, le bilan continue de s'alourdir. Dans le camp palestinien, on déplore 4651 morts. Du côté israélien, on compte plus de 1400 victimes.

Samedi soir, des Ottaviens se sont réunis pour rendre hommage aux familles ayant perdu des proches.

La fin de semaine dernière, des rassemblements avaient déjà eu lieu en soutien à Israël et à la Palestine. Mardi soir, une autre manifestation a eu lieu au centre-ville, au cours de laquelle une personne a été arrêtée.

Vendredi, le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe a lancé un appel au calme, dans une lettre ouverte, disant vouloir assurer la sécurité et la paix dans la capitale , sans nommer directement le conflit entre le Hamas et Israël.

J’espère que, même s’il y a une différence d’opinions, qu’Ottawa reste sauf et sécuritaire et qu’il n’y aura pas de racisme ou de violence ici , a-t-il indiqué en entrevue.

Avec les informations de Patrick Foucault