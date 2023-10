Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a de grandes ambitions pour décarboniser la planète.

La semaine dernière, le premier ministre Andrew Furey a promis 6 millions de dollars pour financer la recherche et le développement de technologies de capture du carbone.

Il veut même que les zones au large de Terre-Neuve-et-Labrador — où plusieurs gisements pétroliers sont exploités — deviennent une plaque tournante mondiale du stockage du carbone.

Son gouvernement estime qu’il y a de la place pour en entreposer une gigatonne.

C’est l’équivalent d’un milliard de tonnes métriques , s’est enthousiasmé le premier ministre, un impact gigantesque sur notre économie .

Il va y avoir une demande globale pour des solutions de stockage de carbone. Ces solutions peuvent être imaginées, inventées, créées ici , a déclaré Andrew Furey.

Lesley James, professeure à la faculté d'ingénierie et de science appliquée de l'Université Memorial de Terre-Neuve, se spécialise en génie pétrolier. En entrevue, elle a expliqué de quoi il s’agit.

Question : Qu'est-ce que la capture du carbone, au juste, et comment la réalise-t-on?

Réponse : La capture du carbone existe depuis des décennies maintenant. Nous l'avons utilisée pour purifier les flux de gaz que nous voulons ensuite mettre en bouteille.

Dans le cas d'une usine, les émanations polluantes qui s'en dégagent contiennent un mélange de différents gaz. Il peut y avoir du CO 2 , de l'azote qui n'a pas été brûlé, du dioxyde de soufre, ou d'autres choses.

Essayer de mettre tout ces gaz sous terre est plutôt inefficace. Par exemple, ce serait inutile d'enfouir de l'azote alors que 78 % ou79 % de notre atmosphère est composée de ce gaz.

L'objectif c'est donc d'isoler et capturer le gaz qui nous intéresse, le CO 2 ou d'autres éléments nocifs, et de les enfouir.

Ouvrir en mode plein écran L'exploitation du pétrole extracôtier est une grande part de l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador. Sur cette photo, l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement Terra Nova dans la baie de la Conception, le 23 octobre 2020. Photo : Radio-Canada / Paul Daly

Nous pouvons le faire de plusieurs manières différentes. La méthode qui existe depuis des décennies est essentiellement l'absorption. Les molécules de CO 2 préfèrent être dans certains liquides, plutôt que dans la phase gazeuse.

Quelles options sont à l’étude en ce moment?

Plusieurs options sont étudiées.

On essaye notamment de rendre la technique de l'absorption plus efficace afin de pouvoir effectuer ce procédé à de grandes échelles industrielles de manière économique. Ça pourrait permettre d’installer un petit générateur diesel qui fournirait de l'électricité à l'une de nos communautés sur la côte nord [de Terre-Neuve] ou au Labrador.

Ouvrir en mode plein écran Lesley James, spécialiste en génie pétrolier, a pris la parole lors de l'annonce faite par le premier ministre Furey, mardi dernier. Photo : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Une fois que le CO 2 est isolé, comment fonctionne l'étape du stockage?

On peut absorber le carbone sur des surfaces solides.

Pensons au charbon de bois. On utilise souvent le charbon de bois comme filtre pour se débarrasser des mauvaises odeurs. C’est le même mécanisme de piégeage qui s’exécute avec le CO 2 .

Une fois le CO 2 capturé dans le liquide, il faut le stocker.

L'une des options, c'est de le libérer du liquide en utilisant un peu de chaleur pour ensuite comprimer le CO 2 gazeux afin d'en faire une phase dense qui permettra d'en stocker beaucoup plus dans un même volume.

Une fois comprimé, le CO 2 gazeux deviendra essentiellement liquide, ou presque.

En employant le même type de puits qui sont utilisés dans la production du pétrole et du gaz, celui-ci va être injecté sous terre dans les pores de la roche.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador estime qu'il y a un potentiel de stocker une gigatonne de carbone au large de la province. Sur cette photo, Port-aux-Basques le 24 novembre 2021. Photo : CBC / Troy Turner

Vous savez, lorsque vous êtes à la plage et que l'eau s'écoule à travers le sable? Même si on compacte ces grains de sable, il a toujours des espaces entre les grains, comme une éponge.

Ce qu’on veut faire, c’est stocker le CO 2 à l'intérieur des pores de ces roches, ou de ces éponges.

Est-ce sécuritaire?

Je travaille avec un groupe de spécialistes en sciences de la terre, en chimie et en physique, pour m'assurer que nous sommes à l'aise avec le risque d'injection de CO 2 .

Comment le déterminer? Premièrement, nous voulons prélever un peu de roche.

Nous voulons vérifier les interactions minérales et nous assurer qu'il n'y aura pas de mauvaise réaction, que rien ne va dissoudre certaines parties de la roche et créer une voie d'échappement.

Nous voulons nous assurer que les couches géologiques sont assez épaisses, pour qu’il n’y ait pas de voie d’échappement.

Il s'agit vraiment de comprendre comment ce CO 2 va interagir avec l'eau dans laquelle nous l'injectons. Les pores de la roche sont déjà remplis de quelque chose, dans ce cas-ci, de la saumure, plus salée que de l'eau de mer.

À l’échelle mondiale, quelle est l’importance actuelle de cette innovation?

C’est extrêmement important. Nous avons besoin de tous les sites de stockage possibles.

Déjà, en nous basant sur les données sismiques, nous savons que nous avons un très, très grand potentiel ici [à Terre-Neuve-et-Labrador], et la prochaine étape sera de le prouver.

