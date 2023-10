L’Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue dresse un portrait des aînés de la région

En 2022, l'Abitibi-Témiscamingue comptait 31 864 aînés âgés de 65 ans et plus, soit 21 % de la population, en hausse de 6 % en 10 ans.

Selon un récent portrait réalisés par l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, cette catégorie de la population sera encore plus nombreuse d’ici les 20 prochaines années.

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) estime que les aînés de la région devraient représenter 27 % de la population totale en 2041.

Les personnes de 65 à 74 ans représentent plus de la moitié des aînés. Les femmes aussi sont actuellement plus nombreuses que les hommes, un taux qui diminue au fil des années.

Le revenu moyen total de la population aînée de la région est de 36 200 $, en dessous de la moyenne provinciale qui est de 40 960 $.

Les femmes aînées touchent 70 % du revenu total des hommes, des chiffres qui inquiètent le président de la Table régionale de concertation des personnes aînées Ghyslain Bergeron.

Le portrait ne démontre pas une vie idéale pour les 65 ans et plus avec des chiffres pas mal précis.

On parle d'environ 30 % qui vivent quand même difficilement avec un revenu qui n'est pas tellement élevé. C'est surtout les femmes, lorsqu'elles sont veuves ou seules. Aussi, le revenu a une incidence sur le logement. Les personnes aînées veulent rester dans leur propre résidence, ce n'est pas tellement facile quand on se retrouve seul ou [même] en couple de 65 ans et plus ou encore de 80 ans et plus , dit-il.

Aussi, rester dans le propre résidence, ça prend des moyens de transport et ce n'est pas toujours facile dans un milieu rural, pour accéder aux services de santé. Pour le logement, avec l'augmentation des prix des loyers dans la région, il y a plusieurs personnes âgées qui ne peuvent même pas déménager pour améliorer leur situation , explique Ghyslain Bergeron.

Il regrette aussi les longs délais d'attente pour une place en CHSLD ou les résidences pour personnes âgées. On ne favorise pas à mieux améliorer les coéditons de vie des ainés , regrette Ghyslain Bergeron qui n'est pas surpris par les chiffres qui lui ont été présentés.

Avec l'augmentation attendue de cette catégorie de la population, le responsable s'attend à ce que les autorités améliorent les services offerts.

D'ailleurs, insiste Ghyslain Bergeron, l'objectif du portrait est de mieux comprendre les défis et identifier des pistes de solution pour aider les personnes âgées à mieux vivre en région.