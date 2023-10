Des Albertaines se tournent vers le cannabis pour traiter leurs symptômes de ménopause

Certaines femmes ont recours au cannabis pour alléger leurs symptômes de ménopause, d’après une étude récente de l’Université de l’Alberta. S'il est encore trop tôt pour juger de l’efficacité de la pratique, selon ses auteurs, les résultats devraient mener à davantage de recherches sur la question et sur le développement de ressources à cet effet.

L’étude (Nouvelle fenêtre) (en anglais), réalisée grâce à un sondage de 1485 Albertaines de plus de 35 ans sélectionnées sur les réseaux sociaux, n’est pas représentative de la société albertaine. Elle vise toutefois à comprendre pourquoi certaines femmes ont recours à la marijuana contre les symptômes de la ménopause, mais aussi à aider le personnel médical à aborder la question avec leurs patientes.

L’une des principales conclusions que je tire de nos résultats, c’est qu’il faut avoir une conversation ouverte avec nos patients pour en apprendre plus sur ce qu'ils utilisent et que l'on ne leur a pas prescrit , explique Katherine Babyn, coautrice de l’étude et étudiante en deuxième année de médecine à l’Université de l’Alberta.

Environ 35 % des répondantes au sondage étaient ménopausées et 33 % préménopausées. Près du tiers de sondées (499 femmes) ont affirmé utiliser du cannabis au moment de leur participation au sondage, et 65 % d'entre elles, à un moment donné, dans le passé. Sur les 499 femmes consommatrices, plus de 75 % ont témoigné d’une utilisation à des fins médicinales.

Ouvrir en mode plein écran La ménopause est une variété de symptômes liée aux changements hormonaux et qui est également liée au processus de vieillissement. Photo : getty images/istockphoto / PORNCHAI SODA

Il y a beaucoup de femmes qui utilisent du cannabis à des fins médicinales, sans qu’il soit prescrit , affirme Katherine Babyn, en soulignant toutefois que le sondage n’a pas différencié l'utilisation de la marijuana dans le cadre d’une ordonnance médicale ou non.

Nese Yuksel, professeure en sciences pharmaceutiques de l’Université de l’Alberta, également coautrice de l’étude, a de son côté été surprise de voir que la majorité de celles qui ont témoigné utiliser actuellement du cannabis en consommait quotidiennement.

À la recherche de solution

Dans certains cas, les sondées ne savaient même pas qu’elles faisaient face à des symptômes de ménopause. Elles ont affirmé que le manque de sommeil, le stress et les douleurs musculaires et articulaires étaient les raisons principales à leur consommation de cannabis.

Toutefois, même celles qui étaient conscientes de l’origine de ces symptômes ont témoigné ne pas avoir eu accès à des ressources médicales adéquates.

Il y a un manque d’informations sur la ménopause, alors elles essayent de trouver une solution.

Elles ont parlé de cannabis avec leurs fournisseurs de soins médicaux, mais elles n’ont pas forcément pu aborder la question de la ménopause avec eux ni trouver des soins pour cela , poursuit Nese Yuksel.

Méthodologie Dans le cadre de cette étude, 1485 Albertaines ont été sélectionnées sur des pages spécifiques de médias sociaux ou grâce à des campagnes de publicité ciblées, entre octobre et décembre 2020. Les critères de sélection à leur participation étaient les suivants : s'identifier comme une femme, avoir 35 ans et plus et vivre en Alberta.

Jessica Erlendso, une chanteuse basée à Calgary, est en période de périménopause. Elle s’oppose à l’utilisation récréative du cannabis pour traiter ses symptômes, mais elle consomme du cannabidiol (CBC), prescrit par son médecin, pour calmer son stress.

Cette substance n'est pas psychotrope, contrairement au THC, et une infirmière praticienne l’aide à suivre sa consommation. Chaque fois qu’on se voit, elle regarde ce qui m’est prescrit et s’assure que je l’ai bien compris et que je suis en bonne santé , témoigne Jessica Erlendso.

D'après un rapport national (Nouvelle fenêtre) de la Fondation canadienne sur la ménopause de 2022, une femme sur deux au Canada ne se sent pas prête à faire face à la ménopause, parce que le sujet est rarement abordé.

Avec les informations de Nishat Chowdhury