La Trifluvienne Marie-Sophie Harvey remporte l'or au relais féminin 4x100 m nage libre, aux Jeux panaméricains.

C’est la deuxième journée des Jeux panaméricains. Le Canada se porte bien grâce aux performances d'hier et à la récolte de deux médailles d'or.

La première victoire est survenue au 100 mètres brasse, avec Rachel Nicol, qui a terminé première devant sa compatriote Sophie Angus.

Au 4x100 mètres nage libre féminin, l'équipe canadienne qui compte dans ses rangs, la Trifluvienne Marie-Sophie Harvey, s’est imposée devant les Américaines et les Brésiliennes.

Je savais que nous avions une chance d'aller chercher l'or, dès le premier jour. J'avais confiance à mes co-équipières et on l'est encore plus pour la suite.