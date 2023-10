Guerre Israël-Hamas : le Canada mettra fin aux vols d’évacuation dès lundi

Le Canada mettra fin sous peu aux vols d'évacuation en provenance d'Israël, invoquant la baisse de la demande et l'offre croissante d'options commerciales, puisqu'un certain nombre de Canadiens ont pu quitter le pays depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, il y a deux semaines.

C'est ce qu'a indiqué la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans un communiqué alors qu'elle se trouve au Sommet du Caire pour la paix, ce week-end, en Égypte.

Par conséquent, le dernier vol assisté prévu au départ de Tel-Aviv aura lieu le lundi 2 octobre. Les avions des Forces armées canadiennes resteront dans la région, prêts à intervenir rapidement si les conditions venaient à changer et que la demande de départs assistés augmentait , a précisé la ministre.

En date de samedi soir, il y a eu 1600 ressortissants canadiens qui ont pu être évacués à bord de 17 vols assistés au départ de Tel-Aviv, en neuf jours, a précisé la ministre.

Nous continuerons à aider les Canadiens, les résidents permanents et les membres de leur famille éligibles à quitter la Cisjordanie par voie terrestre. À ce jour, nous avons facilité 33 départs avec succès et nous prévoyons d'autres transferts dans les jours à venir , a précisé Mélanie Joly.

Entre-temps, Affaires mondiales Canada continue d'établir le contact, dans la mesure du possible, avec les Canadiens qui sont toujours coincés à Gaza et les possibilités de sortie éventuelles au poste-frontière de Rafah, à la frontière avec l'Égypte.

Mon message aux Canadiens qui se trouvent en Israël est clair : si vous voulez quitter Israël pour des raisons de sécurité, c'est le moment de le faire. Si vous souhaitez que nous vous aidions à le faire, vous devez communiquer avec Affaires mondiales Canada afin que nous puissions vous fournir un siège sur l'un des vols restants , a déclaré la ministre Joly.

Elle souligne d'ailleurs que la situation en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza reste instable et se détériore rapidement , alors que les discussions avec la communauté internationale se poursuivent pour faire face à la situation.