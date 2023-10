Les observateurs s'attendent à ce que la Banque du Canada n'augmente pas mercredi son taux directeur à cause du ralentissement économique et d'un léger recul de l'inflation.

En septembre, l'indice des prix à la consommation (IPC) a baissé de 0,1 %. Il avait subi une hausse de 0,4 %, le mois précédent.

La banque centrale avait conservé le mois dernier son taux directeur à 5 %, mais s'inquiétant toujours des pressions exercées sur les prix, elle avait ouvert la porte à de nouvelles augmentations.

Selon le directeur général et économiste principal à la Banque CIBC, Andrew Grantham, le récent recul de l'inflation et le ralentissement de la croissance économique devraient convaincre la Banque du Canada à maintenir son taux directeur.

La hausse des taux d'intérêt devrait continuer à toucher l'économie canadienne au moment où de plus en plus de ménages doivent renouveler leur hypothèque à un taux supérieur et de plus en plus de consommateurs évitent de dépenser.

M. Grantham croit que les conditions économiques empêcheront la Banque du Canada de toucher à son taux.