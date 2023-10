Oliveira marque deux touchés et les Blue Bombers écrasent les Elks 45-25

Brady Oliveira a marqué deux touchés par la course et amassé 72 verges au sol et il a mené les Blue Bombers de Winnipeg vers une convaincante victoire de 45-25 contre les Elks d'Edmonton, samedi.

Oliveira, un Canadien, totalise 1498 verges au sol après 17 matchs. Jon Cornish détient le record pour le plus nombre de verges au sol en une saison par un Canadien avec 1813. Il avait réalisé l'exploit en 2013 avec les Stampeders de Calgary.

Oliveira a inscrit ses huitième et neuvième touchés de la saison par la voie terrestre à la suite de deux courses de trois verges.

Les Blue Bombers (13-4) étaient déjà assurés de terminer au premier rang dans la section Ouest de la Ligue canadienne lorsque les Lions de la Colombie-Britannique ont perdu aux mains des Stampeders, vendredi soir.

Les Blue Bombers compléteront leur calendrier vendredi prochain à Calgary.

Les Elks (4-14) ont conclu leur saison avec quatre défaites d'affilée et rateront les éliminatoires pour une troisième année consécutive.