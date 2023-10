Un premier embarquement en croisière au quai d’escale de La Baie

Pour la première fois depuis l'inauguration du quai d'escale des croisières à La Baie, des voyageurs amorcent une croisière directement à partir des eaux de la baie des Ha! Ha!.

Une soixantaine de personnes sont montées dimanche matin à bord du Seven Seas Mariner qui compte au total 700 passagers et plus de 400 membres d'équipage.

C’est avec une immense fierté et un sentiment d’accomplissement que nous observons aujourd’hui des voyageurs de la région embarquer à bord d’un navire de croisières internationales. Cela démontre que notre destination a une belle maturité et que nous sommes capables, en équipe avec des partenaires, de développer des opportunités exceptionnelles pour les gens d’ici , a commenté par voie de communiqué la directrice du tourisme chez Promotion Saguenay, Nathalie Gaudreault.

Ouvrir en mode plein écran Ces quatre amies étaient impatientes d'embarquer à bord du Seven Seas Mariner à partir du quai des croisières de La Baie. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Le navire fera un total de huit escales sur la côte Est du Canada et des États-Unis pour se rendre jusqu'à New York.

C'est l'agence de voyages Pura Vida et le groupe Voyages Stéphan Valois qui ont négocié ce premier départ à partir de Saguenay avec le croisiériste Regent Seven Seas Cruises.