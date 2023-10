Le CTRI s’intéresse à la valorisation des boues de fosses septiques

Le Centre technologique des Résidus Industriels (CTRI) veut mesurer les émissions globales des gaz à effet de serre issus des boues septiques en Abitibi-Témiscamingue.

Il compte le faire depuis les résidences, en passant par le transport au site de dépôt situé à Val-d'Or jusqu'à la valorisation ultime.

L'étude va permettre de développer un modèle d'intervention écoresponsable pour la gestion des boues de fosses septiques , explique Stéphane Gaussiran, ingénieur forestier et coordonnateur du projet.

L'objectif est de trouver un moyen de réduire les gaz à effet de serre des boues septiques et produire du compost de qualité à faible empreinte carbone à grande échelle. On veut grosso modo évaluer les impacts du processus, de la cueillette jusqu'à la transformation , indique le responsable.

On a un déchet qu'on peut mettre en valeur sous forme de compost [...] Il y a quelques endroits au Québec qui ont commencé, donc nous on veut trouver un processus qui aurait le moins d'impacts possibles sur la production de GES , ajoute Stéphane Gaussiran.

On peut améliorer la gestion de ces boues, on fait l'évaluation des GES produites par le transport [jusqu'au site de Val-d'Or] puis en même temps on regarde aussi les GES produits par les fosses.

Il invite les propriétaires à participer au projet en autorisant une équipe du centre à prélever des échantillons des installations qui seront analysées et serviront à calculer les émissions des GES.

En faire un produit qu'on pourrait utiliser, dépendant de la qualité du compost, à des fins agricoles, la restauration, on a des sites à restaurer comme les sites miniers, les sites miniers orphelins, et même en milieu forestier où on pourrait restaurer les gravières abandonnées , énumère l'ingénieur forestier qui rappelle que les besoins sont grands dans la région.

Le CTRI travaille en collaboration avec les municipalités pour évaluer le nombre de fosses septiques sur le territoire et la quantité de déchets produits. On a fait appel à chacune des MRC et chacune des municipalités. On a très peu de réponses à date. On multiplie les rencontres pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations pour essayer d'avoir une large participation.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre technologique des résidus industriels (CTRI), au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Parmi les solutions possibles, explique l'ingénieur, c'est l'implantation d'un ou de plusieurs sites de dépôt en région et pourquoi pas une usine pour transformer les boues en composte. C'est d'implanter un futur site de disposition pour Rouyn-Noranda. Mais je vous dirais, tant qu'à moi, ce n'est pas juste pour Rouyn-Noranda, ça pourrait être pour la région complète parce que c'est sûr qu'il y a des coûts rattachés à l'implantation d'un site .

D'ailleurs, le CTRI traite de petites quantités de boues en laboratoire pour en produire un compost qui pourrait servir. On a commencé le processus à l'échelle pilote. La première année, c'était plutôt à l'échelle de la petite quantité, des chaudières de 5 gallons, là on a reçu un camion complet de boues de 10 000 litres. On est en train de peaufiner les étapes pour le rendre en compost et ce n'est pas simple , explique le responsable qui invite les municipalités à s'impliquer pour aller loin dans le projet.

Cette expérience, ça veut dire que si c'est bon, on est capable de produire à plus grande échelle, prendre ces boues puis les transformer en un produit positif, du compost qui pourrait avoir de multiples usages, dit-il.

Le centre travaille en collaboration avec entre autres l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue pour réaliser le projet.

On est dans un semi-risque régionalement. Une fois que le camion vient vidanger votre fosse septique, il repart avec les boues qui ne disparaissent pas. Elles sont transportées dans un centre, normalement reconnu par le ministère de l'Environnement, pour faire la valorisation des boues. Le problème c'est que régionalement, on a une pénurie de ces centres qui commencent à être saturés, parce que certaines boues doivent être enfouies , fait savoir Yves Grafteaux, directeur général de l' OBVT .