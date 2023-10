Cela fait déjà quelques années qu’il y a un manque d’éclairage sur de longs tronçons des promenades de la Reine-Elizabeth et du Colonel-By à Ottawa. Il faudra toutefois patienter encore, puisque la Commission de la capitale nationale (CCN) prévoit compléter la réfection de l’éclairage le long du canal Rideau vers l’hiver 2025.

La remise en état de l’éclairage sur le bord du canal Rideau devait initialement commencer cet été et s’étaler sur deux ans.

La CCN a annoncé jeudi à CBC News que le projet doit commencer lundi et que les travaux d’infrastructure souterraine débuteront en novembre et se poursuivront jusqu’au printemps prochain, moment où débutera l’installation de nouveaux luminaires.

Le système d’éclairage du corridor du canal Rideau s’est détérioré au-delà de son cycle de vie utile. En effet, une grande partie n’est plus fonctionnelle et le reste est menacé de défaillance imminente, ce qui pose un risque pour la santé et la sécurité du public , écrit la CCN sur son site Internet.

Le manque d’éclairage, « une grande source de frustration »

Malgré les préoccupations en matière de sécurité, il n’en demeure pas moins que des tronçons de ces promenades appartenant à la CCN ne sont pas éclairés, ou le sont à peine, depuis deux voire trois ans.

Le conseiller municipal Shawn Menard, qui représente le quartier Capitale où se trouvent de grandes portions de ces routes, a déclaré que cette situation constitue une grande source de frustration pour nos résidents et, bien sûr, notre bureau a reçu le mémo même s’il s’agit d’un enjeu qui relève directement de la CCN .

Entre-temps, nous avons demandé un éclairage temporaire. Cela ne s’est pas concrétisé.

La CCN a indiqué qu’elle a installé dans la mesure du possible de l’éclairage grâce à l’infrastructure existante de conduits. Néanmoins, plus de la moitié des lampadaires semblent toujours non fonctionnels.

Lors d’un décompte effectué par CBC News plus tôt cette semaine, 83 des 229 lampadaires étaient allumés sur la promenade de la Reine-Elizabeth entre le pont Mackenzie-King et la rue Preston. De longs tronçons parfois sinueux étaient plongés dans l’obscurité totale.

Le long de la promenade du Colonel-By, des sections entières ne sont pas éclairées.

Éclairage temporaire demandé

La CCN n’a pas précisé pourquoi plus de la moitié de ces lampadaires ne sont pas fonctionnels depuis plusieurs années. La société d’État fédérale a déclaré que le projet était réalisé en collaboration avec la Ville d’Ottawa.

Dans une déclaration envoyée en fin de journée vendredi et attribuée au directeur général des travaux publics Alain Gonthier, la Ville d’Ottawa a affirmé que c’est la CCN qui gère le contrat pour l’ensemble du projet de réfection de l’éclairage le long du canal Rideau.

La Municipalité est responsable de l’entretien de l’éclairage le long des promenades, tandis que la CCN est responsable de l’éclairage des sentiers, est-il précisé dans la déclaration écrite.

Bien que le conseiller municipal Shawn Menard est d’avis que la CCN a été un bon partenaire tout au long du processus de planification, il a toutefois convenu qu’il s’est écoulé beaucoup de temps avant que ne commencent les travaux.

Je suis heureux que ce projet soit enfin lancé et entre-temps, j’aimerais exercer un peu plus de pression sur les autorités pour qu’elles mettent en place un éclairage temporaire , a-t-il dit.

M. Ménard ne sait pas si des collisions ou des blessures se sont produites en raison du manque d’éclairage le long des promenades de la Reine-Elizabeth et du Colonel-By de la CCN .