Coût de la vie : que faire lorsqu’on ne peut joindre les deux bouts?

Les soldes de cartes de crédit des Canadiens atteignent des sommets. En général, la dette des ménages canadiens est à un niveau sans précédent parmi les pays du G7. Les taux hypothécaires dépassent les 7 % dernièrement. Plusieurs sont à la recherche de solutions et peinent à joindre les deux bouts.

C’est le cas de Deborah Diebel, travailleuse de l'éducation à Wiarton, en Ontario. Celle-ci a décidé de vendre sa maison, achetée en 2008. Je vis dans [un endroit] plus petit. J’ai déménagé dans un appartement, et c'est la meilleure chose que j'aie jamais faite pour moi-même , dit Mme Diebel.

Je suis plus heureuse et j'ai moins de dépenses.

Selon des experts, le cas de Mme Diebel est de plus en plus fréquent. Or, certaines personnes ont de la difficulté à agir et à trouver des solutions.

La location, moins cher?

Sur papier, Mme Diebel aurait dû pouvoir se permettre sa maison. Cependant, le budget nécessaire pour entretenir une maison de trois chambres construite dans les années 1880 était trop élevé pour elle.

Pendant de nombreuses années, elle a trouvé des solutions : louer des chambres de sa maison, l’offrir en location sur Airbnb et échanger sa voiture contre un véhicule plus petit et plus abordable.

Mais après avoir examiné son budget et discuté avec un planificateur financier, elle dû prendre la décision de vendre sa maison et louer un appartement.

J'ai examiné la liste de tout ce que je devrais faire pour entretenir la maison et j'ai réalisé que si je vendais, toute cette liste disparaîtrait d’un coup , explique-t-elle.

La propriété immobilière, [...] ce n'est pas pour tout le monde.

Mme Diebel n’est pas la seule à avoir de la difficulté à payer ses factures à la fin du mois.

La dette des ménages canadiens est désormais plus importante que la taille de l'économie, selon Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Une situation sans précédent dans l'histoire récente du Canada, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Aled ab Iorwerth est économiste en chef adjoint de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Photo : offerte par la SCHL

Une grande partie de cette dette est liée aux prêts hypothécaires en constante augmentation, en raison de la croissance des taux d'intérêt. 100 000 hypothèques arrivent à échéance au Canada chaque mois.

Nous sommes de plus en plus préoccupés par le risque de refinancement [qui sera couru par les Canadiens] en 2024, 2025 , a déclaré M. ab Iorwerth, faisant référence au nombre de personnes qui ont acheté des maisons pendant la pandémie, lorsque les taux d'intérêt étaient bas.

Que faire?

Pamela George, conseillère en éducation financière basée à Ottawa, voit de nombreux clients qui, malgré de bons salaires, ont du mal à joindre les deux bouts.

Ils gagnent bien leur vie. Ils ne peuvent pas croire qu'ils gagnent plus de 100 000 $ et qu'ils ne peuvent pas acheter l'épicerie ou payer leur prêt hypothécaire. C'est difficile pour eux de comprendre [leur propre situation]. Ils sont choqués et m'appellent en panique , dit-elle.

La première étape pour rendre votre vie plus abordable est de reconnaître le problème, selon Mme George.

Ouvrir en mode plein écran Pamela George est conseillère en éducation financière. Photo : Radio-Canada / Rebecca Zandbergen/CBC News

Elle ajoute qu’il y a trois solutions disponibles : gagner plus d'argent, dépenser moins, ou faire les deux en même temps.

Quelqu'un m'a appelé. Elle va à Montréal toutes les deux semaines pour danser afin de gagner de l'argent pour payer son loyer , a déclaré Mme George. Le loyer est payé. Bravo à elle. Et elle n'est pas la seule.

Mme Diebel a fait un choix difficile en vendant sa maison, mais elle ne le regrette pas.

Maintenant, je peux profiter un peu plus de ma vie. [...] Je peux partir en voyage. Je peux faire plus de choses.

