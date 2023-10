Deux cas de légionellose confirmés au campus Général de l’Hôpital d’Ottawa

L'accès à l'eau du robinet est restreint dans deux unités du campus Général de l'Hôpital d'Ottawa après que des responsables y aient confirmé deux cas de légionellose.

Dans une déclaration transmise samedi, la porte-parole de l’établissement de santé, Michaela Schreiter, a indiqué que l'Hôpital d'Ottawa travaille avec les équipes de soins pour s'assurer que d'autres sources d'eau sont disponibles afin que l'impact sur les patients des unités 5 Est et 5 Ouest soit minimal.

Nous travaillons également en étroite collaboration avec des experts de la santé publique et de l'environnement afin de déterminer les prochaines étapes pour remédier au problème dès que possible , a écrit Mme Schreiter dans son courriel.

La légionellose est une maladie respiratoire causée par une bactérie appelée Legionella pneumophila. La bactérie Legionella, présente dans l'eau, est à l'origine de deux types de maladies chez les humains : la légionellose (ou maladie du légionnaire) et la fièvre de Pontiac.

Les cas de maladie grave sont rares

Les personnes peuvent être infectées en inhalant des gouttelettes d'eau provenant d'une source d'eau contaminée.

La bactérie provoque rarement des maladies graves, mais les risques augmentent pour les personnes âgées, les fumeurs, les personnes souffrant d'une maladie chronique ou celles dont le système immunitaire est affaibli, selon l'Agence de la santé publique du Canada (Nouvelle fenêtre).

Les maladies causées par les légionelles peuvent généralement être traitées par des antibiotiques si elles sont détectées à temps. La bactérie ne se transmet pas d'une personne à l'autre, a rappelé Mme Schreiter.

La sécurité est notre priorité absolue et nous continuerons à informer les patients et les familles au fur et à mesure que nous en saurons plus, afin de nous assurer qu'ils disposent de toutes les informations dont ils ont besoin , a-t-elle ajouté.

Ce n'est pas la première fois qu’une telle situation se produit sur le campus Général. Il y a deux ans, l'Hôpital a également dû couper l'eau du robinet lorsqu'un cas de légionellose avait été confirmé. À l'époque, une infirmière de l'Hôpital avait déclaré à CBC que le fait de ne pas avoir accès à l'eau rendait son travail beaucoup plus difficile.