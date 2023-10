Déclaration pro-Palestine : 3 associations étudiantes menacées de sanctions par l’Université York

L'Université York a émis un avis écrit à trois associations étudiantes dans lequel la direction les menace de représailles si tous les membres des conseils d’administration des associations ne démissionnent pas d’ici mercredi.

Ces associations ont publié une déclaration conjointe en solidarité au peuple palestinien quelques jours après le début de la guerre qui a suscité la controverse.

En plus de cette exigence, l’université demande la suppression de la déclaration des médias sociaux et des plateformes en ligne ainsi qu’une nouvelle déclaration où les associations présentent leurs excuses.

Selon l’université, dans la foulée d’une déclaration publique de trois associations étudiantes en date du 12 octobre, beaucoup ont exprimé de graves inquiétudes et craignent maintenant pour leur sécurité, dont des membres de la communauté étudiante. Beaucoup ont compris que, par cette déclaration, les associations estimaient que les attaques contre des civils et les appels à la violence étaient justifiés .

Dans cette déclaration, les trois associations étudiantes afffirmaient soutenir la lutte du peuple palestinien [...] contre le colonialisme, l'apartheid et le génocide commis par des colons .

La direction de l’université affirme que les trois associations étudiantes visées pourraient perdre leur statut d'organisation étudiante.

Déclaration incendiaire

La déclaration du 12 octobre a été faite de manière conjointe par York Federation of Students, York University Graduate Students' Association et Glendon College Student Union [la Fédération des étudiants de l'Université York, l'Association des étudiants des cycles supérieurs de l'Université York et l'Association des étudiants du Collège Glendon, traduction libre].

Celle-ci qualifie l'attaque par le Hamas d’ acte fort de résistance contre le soi-disant Israël . Elle critique également Israël pour ses frappes aériennes sur Gaza, accusant le pays de bombarder des quartiers résidentiels, d'utiliser des bombes au phosphore blanc et de couper l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'électricité et aux fournitures médicales .

Les Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les Études sur l'Holocauste ont condamné la déclaration des associations étudiantes, la qualifiant d'« incendiaire » et de tentative de glorifier le Hamas.

CBC News a sollicité les commentaires des trois associations étudiantes, qui n’avaient pas répondu au moment de publier ce texte.

Liberté d’expression

L’Université reconnaît le droit de la population étudiante et des autres membres de la communauté de partager leurs points de vue politique, y compris leur appui aux peuples israélien et/ou palestinien, mais l’Université a condamné cette déclaration en affirmant que la liberté d’expression avait ses limites , indique l‘avis de l’université, publié vendredi.

L’Université est profondément déçue de devoir prendre cette mesure, mais il nous incombe de faire respecter les politiques universitaires et d’agir dans l’intérêt de la communauté de York, y compris dans l’intérêt des associations étudiantes et de leurs membres.

En dépit de nombreux efforts visant à inviter la direction de ces associations étudiantes à prendre en compte le tort considérable que la déclaration avait causé et continuait de causer, les trois associations n’ont toujours pris aucune des mesures proposées par l’Université, et la situation reste urgente , ajoute la direction.

Mesures correctives

Dans son avis, l'université demande aux associations visées de : Se rétracter et enlever la Déclaration de toute plateforme publique;

Publier une déclaration confirmant qu’elles ne soutiennent ni n’appuient l’antisémitisme ni toute autre forme de discrimination ou de violence, qu’elles s’engagent à veiller à la sécurité de l’ensemble de leurs membres, qu’elles reconnaissent le tort causé aux membres et à la communauté par voie de cette Déclaration, et qu’elles s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour réparer les torts causés par la Déclaration; et

L’ensemble des conseils de direction des associations étudiantes doit démissionner, et ces associations doivent tenir des élections spéciales pour pourvoir aux postes devenus ainsi vacants, conformément au Règlement. Source : communiqué du 20 octobre

Les associations ont également la possibilité de comparaître à une audience en bonne et due forme . Elles doivent prouver qu'elles n'ont pas enfreint les règlements universitaires pour les organisations étudiantes, notamment celui qui les oblige à agir de manière ouverte, accessible, démocratique et non discriminatoire et celui qui les oblige d'agir conformément aux principes de diversité, d’équité et d’inclusion de l’ensemble de leurs membres .

Si les associations sont reconnues coupables d'avoir enfreint les politiques universitaires, elles peuvent être soumises à des sanctions, la plus sévère étant le retrait de la reconnaissance de l’Association par l'Université .

La direction de l’université précise que la date butoir est le 25 octobre à 17 h.

Avec les informations de CBC News