L’Aéroport régional de Bathurst reçoit un coup de pouce

La Commission de services régionaux Péninsule acadienne s’engage à verser 100 000 $ sur deux ans dans un fonds pour aider à sauver l’Aéroport régional de Bathurst, dont l’avenir est incertain.

La contribution est faite par les municipalités de Caraquet et de Tracadie.

Selon le maire de Tracadie, Denis Losier, il faudra attendre le vote du prochain budget en novembre pour savoir si d'autres municipalités de la Péninsule acadienne emboîteront le pas.

C’est un comité de sauvegarde de l’aéroport, créé ces derniers mois, qui a fait les premiers pas, a expliqué le maire de Caraquet, Bernard Thériault. On n'a pas idée du désastre qu'on aurait si on ne pouvait pas sortir de la Péninsule ou se rendre ailleurs ou accueillir des gens ici sans l’aéroport , déclare-t-il.

On n'a pas idée du désastre qu'on aurait si on ne pouvait pas sortir de la Péninsule ou se rendre ailleurs ou accueillir des gens ici sans l’aéroport , déclare-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Bernard Thériault est maire de Caraquet. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / René Landry

Au niveau de la CSRPA , on sait qu'on a déjà des services supplémentaires qui ont été ajoutés par le gouvernement provincial. On sait que c'est une contribution supplémentaire pour un autre service qu'on doit faire. On le fait par choix , dit Denis Losier.

Publicité

La province à nouveau interpellée

Pendant ce temps, le gouvernement provincial ne se presse pas pour aider.

La province du Nouveau-Brunswick devra regarder toute la question, la mobilité de sa population dans toutes les régions. Et présentement, elle ne le fait pas , accuse Bernard Thériault. Elle se contente de réfléchir sur Fredericton, Moncton et Saint-Jean.

La mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain, a rencontré le premier ministre Blaine Higgs au sujet de l’aéroport.

La réponse lui a laissé un goût amer.

Ouvrir en mode plein écran Kim Chamberlain est la mairesse de Bathurst. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Elle s’est fait répondre que la province n’aiderait qu’un seul aéroport dans le nord de la province. Et c'était à nous de nous asseoir avec la CSR Restigouche pour décider si ça allait être l'aéroport de Bathurst ou celui-là de Charlo , dit Kim Chamberlain

Publicité

La mairesse n’a pas envie de lancer une guerre de clocher avec la région voisine du Restigouche.

Elle insiste cependant pour dire que l’aéroport de Bathurst mérite le coup de pouce demandé.

C'est un aéroport qui fonctionnait très bien avant la pandémie , insiste-t-elle. Financièrement, ils étaient bien. On a fait de l'agrandissement. Le vol Air Canada est déjà là. Il y a un manque de pilotes, ça nous a été dit.

De son côté, la CSR Chaleur injectera 90 000 $ en guise d'aide au maintien des services de l'aéroport.

D’après le reportage de Mario Mercier