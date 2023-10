Un foyer de soins de longue durée offrant des chambres individuelles a ouvert à Burnaby

Un nouveau foyer de soins de longue durée avec 216 lits a ouvert ses portes à Burnaby, en Colombie-Britannique, visant à offrir aux résidents plus d'intimité et de confort grâce à des chambres et des salles de bain individuelles et d'autres espaces accessibles.

Le nouvel établissement nommé Chénchenstway, qui signifie s'élever les uns les autres en langue squamish, fait suite à la rénovation de l'ancienne maison de soins de longue durée New Vista, réalisée grâce à un partenariat entre les Régies de la santé du Fraser et Vancouver Coastal, et le fournisseur de soins de santé Providence.

Selon les autorités, le projet a été lancé dans le but de réduire le nombre de chambres à plusieurs lits dans des établissements de soins de longue durée. Elles affirment que les résidents de Chénchenstway ont ainsi accès à plus de douches, de salles à manger rénovées et d'espaces pour les activités sociales. Le bâtiment a également été rénové pour améliorer la circulation de l'air, le chauffage et la climatisation.

Cela fait une différence lorsqu’il s’agit de votre foyer. Nous ne partageons généralement pas notre chambre avec trois ou cinq autres personnes , a affirmé le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix.

La Régie de la Santé du Fraser exploite 106 des lits du nouveau foyer, tandis que Providence supervise les 110 lits restants. Selon Adrian Dix, les résidents qui ont choisi de déménager à Chénchenstway y vivent déjà, venant d’établissements comme le centre de soins Fellburn, à Burnaby, le centre de soins Queen's Park à New Westminster, ainsi que des hôpitaux Mount Saint Joseph et Holy Family, à Vancouver, notamment.

Je suis ravi que les personnes âgées de Burnaby et leurs familles puissent bénéficier d'un plus grand nombre de lits de longue durée et de soins de haute qualité à Chénchenstway , a pour sa part déclaré Raj Chouhan, député provincial de Burnaby-Edmonds.

Cela permettra à un plus grand nombre de personnes âgées de vivre dans le confort et la dignité, avec le soutien de leurs proches, dans un endroit qu'elles peuvent considérer comme leur chez-soi.

Adrian Dix admet que le secteur des soins aux personnes âgées a particulièrement souffert de la pandémie de COVID-19, et, auparavant, de 15 années de politiques qui ont maltraité les travailleurs et n'ont pas permis d’offrir à la population les lits de soins de longue durée dont elle avait besoin.

Nous ne construisons pas seulement pour les 10 années à venir. Nous devons rattraper 10 années de négligence totale et absolue qui se sont écoulées entre 2007 et 2017. Et nous nous y attelons , a-t-il assuré.

Le projet est financé grâce à un investissement de 7,8 millions de dollars de la Régie de la santé du Fraser et Providence, et de 19 millions de dollars du Fonds pour la sécurité des soins de longue durée du gouvernement fédéral.