Un événement sherbrookois pour inciter les filles à faire carrière en science

Accroître la place des filles en sciences reste un objectif d'actualité en Estrie. Pour allumer cette étincelle, Technoscience Estrie organisait samedi l'évènement « Les filles et les sciences, un duo électrisant » à l'Université de Sherbrooke.

Au Canada, les femmes occupent 25 % des emplois dans ce créneau, alors que dans l'Union européenne ce taux atteint plutôt 43 %.

La directrice générale de Technoscience Estrie, Audrey Côté, croit que certaines femmes doutent peut-être davantage de leurs capacités.

Elles sont moins portées à y aller, c'est moins instinctif. On sait que très souvent, ce sont des milieux qui sont davantage représentés au niveau masculin. Donc, c'est peut-être intimidant, ça fait peut-être un peu peur , avance-t-elle. Pour renverser la vapeur, Technoscience Estrie a convié 40 étudiantes de 2e, 3e et 4e secondaire à cette 23e année de l'événement Les filles et les sciences, un duo électrisant .

Notre mission chez Technoscience Estrie, c'est d'encourager la relève scientifique, de les intéresser et les rendre curieux. À travers des évènements comme aujourd'hui, on les amène dans des laboratoires, on les amène avec les professionnels de la recherche, les chargés de cours, les étudiants , décrit Ariane Langlois, coordonnatrice d'événements scientifiques pour Technoscience Estrie.

Ça approfondit mes connaissances et ça me donne un peu une idée de mon parcours plus tard. C'est très intéressant et c'est utile.

La science de l'infiniment petit

Les adolescentes ont pu visiter les laboratoires de l'institut quantique de l'Université de Sherbrooke qui suscite beaucoup de curiosité.

L'étude de la science quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit, de tout ce qui se passe à l'intérieur des atomes, décrit la chargée de projets en vulgarisation scientifique, Mélissa Greene. Ce sont des règles de physique qui ne se comprennent pas à notre échelle. Donc, on doit trouver de nouvelles façons de l'expliquer avec des mathématiques, de la physique, de l'ingénierie. Céline Ruez leur a aussi présenté une conférence avec comme sujet: Les femmes inspirantes qui ont fait avancer la science

J'ai l'impression que les mentalités changent. Il y a beaucoup plus d'évènements comme ça pour encourager les jeunes filles à se tourner vers les sciences. J'espère que ça va changer. Ce ne change pas très rapidement, malheureusement.

Avec ses facultés de génie, de sciences et son nouvel institut quantique, l'Université de Sherbrooke espère que des évènements comme celui-ci inciteront davantage de filles à s'inscrire dans ces programmes scientifiques.

Avec les informations de Jean Arel