Itinérance à Rimouski : les organismes ne suffisent pas à la tâche

L’itinérance n'aura jamais été aussi visible à Rimouski lors d'une Nuit des sans-abri. Pour répondre à la problématique, il faudrait investir dans la mission des organismes communautaires et la création de logements abordables, plaident deux organismes offrant de l’hébergement d’urgence.

Le téléphone ne dérougit pas depuis une semaine à l’auberge du cœur Le Transit. Au point que la maison d’hébergement pour les jeunes de 17 à 30 ans pourrait devoir refuser des demandes et créer une liste d’attente, calcule sa directrice, Linda Lepage.

La maison, qui a organisé pendant plus de 20 ans la Nuit des sans-abri, est tellement débordée qu’elle a même dû passer le flambeau à l’organisme En Tout C.A.S. cette année, illustre Mme Lepage.

Au Répit du passant, qui opère un service de repas et d’hébergement temporaire pour les hommes en difficulté, on ne chôme pas non plus. S’il a failli fermer ses portes au printemps, l’organisme continue de fournir trois soupes populaires par semaine. Il a aussi ouvert, au cours des derniers mois, un service de halte fraîcheur , un endroit où il est possible de prendre une douche, de faire un lavage ou de grignoter une collation.

Publicité

Si les deux organismes ont du mal à répondre à la demande, c'est notamment parce qu'ils doivent composer avec un sous-financement chronique et, par conséquent, un grand roulement de personnel, expliquent Linda Lepage, du Transit, et Martin Bélanger, directeur général du Répit du passant, au micro de Maude Rivard vendredi.

Le recrutement et la rétention du personnel, c’est un défi de tous les jours , souffle Martin Bélanger. Le sous-financement des organismes communautaires ne date pas d’hier. Quand je dis ça, ce n’est pas de quémander, mais d’être reconnu pour le travail qu’on fait et l’expertise qu’on a.

Un financement plus substantiel et constant pourrait permettre, selon lui, d’offrir de meilleures conditions de travail aux employés et d’accroître l’attraction et la rétention du personnel, déjà difficiles dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. [Ce seraient] des leviers pour être en mesure de faire encore mieux notre mission , estime-t-il.

L’intervenant avec le plus d’ancienneté va avoir un an; ça donne l’idée de la rotation du personnel qu’on rencontre , renchérit Linda Lepage. On perd notre expertise. C’est relié au fait qu’on ne peut pas offrir des conditions de travail intéressantes à nos employés. Les intervenants financés par projets, à chaque deux ans, ça rend précaire l’emploi, et la personne qui est là est toujours en insécurité par rapport à son emploi.

Je pourrais avoir un rêve de construire un logement, mais c’est impossible parce qu’on est à maintenir nos acquis et à essayer de ne pas les perdre , ajoute la directrice.

On défend beaucoup le côté qu’on a besoin d’être mieux financés , poursuit-elle. Il y a des maisons qui ont fermé parce qu’elles n’ont pas assez de financement pour être ouvertes à l’année. J’aurais besoin d’un intervenant de plus sur le plancher. Les réalités se sont complexifiées. J’ai des gens qui arrivent sans carte d’assurance-maladie, pas de revenu, pas rien.

La prévention est importante pour éviter des problématiques découlant de l’itinérance, comme la consommation d’alcool ou de drogues, rappelle Linda Lepage.

Ouvrir en mode plein écran Linda Lepage, directrice de l'auberge du coeur Le Transit, et Martin Bélanger, directeur général du Répit du passant, témoignent du manque de ressources pour faire face aux besoins d'hébergement et d'accompagnement des personnes en situation d'itinérance. Photo : Radio-Canada

Construire des logements abordables

À Rimouski, le taux d’inoccupation des logements est estimé à 0,4 %. Pourtant, la construction résidentielle est à la traîne; le nombre de mises en chantier a chuté de 50 % dans la ville bas-laurentienne entre 2018 et 2022. Selon le maire Guy Caron, la pénurie de logement n’est pas associée à l’itinérance observée au parc de la Gare depuis le mois de juin.

Publicité

Mais pour Linda Lepage et Martin Bélanger, une partie de la solution à l’itinérance visible et invisible – plus fréquente – se trouve dans la création de logements abordables.

C’est sûr qu’il va falloir qu’il se passe quelque chose au niveau du développement des logements , croit Linda Lepage. Les gens qu’on aide et qu’on accompagne au niveau de l’itinérance, ce sont des gens qui ont besoin de logements à coût moindre.

Quand on le trouve [l'appartement], c’est le prix souvent qui fait défaut. Un 4 et demi, on resterait surpris à comment on doit payer pour être en mesure de l’avoir : 900-1000 $, ce n’est pas rare , explique Martin Bélanger.

Après avoir fourni une aide d’urgence à plusieurs personnes ayant perdu leur toit le 1er juillet, la Ville de Rimouski pourrait d’ailleurs bientôt annoncer la création d’un refuge pour la période hivernale. Quant à la crise du logement, la Ville de Rimouski prévoit de développer de nouveaux quartiers à Pointe-au-Père ainsi que dans les stationnements de la Cité des achats.