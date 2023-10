Manifestation à Québec pour réclamer l’abolition des permis de travail fermés

Des groupes syndicaux et communautaires réclament l'abolition des permis de travail fermés ainsi que la mise sur pied d’un programme de régularisation des personnes sans-papier au Canada.

Des manifestants se sont d'ailleurs rassemblés samedi à midi au Jardin Jean-Paul-L’Allier à Québec afin d’accentuer la pression sur le gouvernement fédéral qui avait annoncé son intention de créer un tel programme en 2022.

On demande haut et fort l’abolition des permis de travail fermés , affirme François Proulx Duperré, secrétaire général au Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches. On veut mettre la pression sur le gouvernement fédéral qui a annoncé un programme de régularisation de sans-papier il y a plus d’un an et depuis tout ce temps-là, on n'entend parler de rien , a-t-il ajouté.

M. Proulx Duperré croit que ce type de permis de travail place des travailleurs dans des situations de vulnérabilité extrême , car ils sont dépendants de leur employeur.

Ça positionne les gens dans une situation précaire, ça leur fait vivre des injustices, Ça les place dans des situations d’inégalités avec le reste des travailleurs.

Dans l’incertitude

Lors de la manifestation, Radio-Canada a rencontré un travailleur d’Olymel à Vallée-Jonction, Hans Bérard, qui redoute les prochains mois alors que l’usine d’abattage de porcs va bientôt fermer ses portes.

Hans Bérard possède justement un permis de travail fermé. Jour après jour, on se sent dans l’incertitude, car on ne sait pas ce qui va se passer après la fermeture , s’inquiète le travailleur, originaire de l’île Maurice et installé en Beauce depuis deux ans.

M. Bérard dit avoir reçu une proposition d’Olymel pour aller travailler dans une autre usine de la compagnie, mais il considère que les conditions sont loin d'être les mêmes.

À Vallée-Jonction, Hans Bérard vit dans une maison, alors que s’il quitte la région, il devra vivre en colocation avec d’autres travailleurs. J’ai fait deux ans pour construire ma vie et, arrivé à cette date, on me dit d’aller dans une autre usine et de bouger , déplore-t-il.

Hans Bérard explique que si son permis de travail était ouvert, il pourrait travailler pour un autre employeur et demeurer en Beauce.