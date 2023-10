Pénurie de main-d’œuvre : les 50 ans et plus à la rescousse en Outaouais

Travailler plus vieux, même après la retraite? Voilà une perspective qui n’effraie pas plusieurs visiteurs du salon FADOQ Distinction 50+, qui se tient au Palais des congrès de Gatineau jusqu’à dimanche. Une bonne nouvelle pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre.

Une retraitée depuis cinq ans croisée dans les allées bien remplies du salon prévient : retourner au travail, pourquoi pas, mais pas à n’importe quel prix.

On a nos diplômes, on est retraités… On pourrait travailler quelques heures ici et là. Mais je ne veux pas signer de contrat pour un long terme , glisse-t-elle.

Une autre visiteuse estime même que de continuer à travailler peut avoir des effets bénéfiques.

Je suis déjà retournée [au travail]. J’ai déjà fait un peu de suppléance en éducation. [...] Faire quelques heures par semaine, je pense que [c’est bénéfique].

Un avis que partage une autre personne croisée lors de cette deuxième édition du salon, qui se poursuit dimanche, de 10 h à 16 h 30.

Faut quand même rester active, avoir des contacts régulièrement… J'ai été au service à la clientèle toute ma vie, et donc je trouve que c'est important. Si on a la santé pour, je trouve que ça nous garde allumer. Le mot retraite ne devrait pas exister!

Plus de 130 exposants

Cette année, le salon FADOQ Distinction 50+ compte plus de 130 exposants, contre 93 l’an dernier. Plusieurs arborent la pastille Nous embauchons .

Le succès de la première édition a convaincu la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ) – Région Outaouais de renouveler l’expérience.

L'enjeu de l'emploi chez les 50 ans et plus, c'est un enjeu qui est porté par le réseau FADOQ depuis plusieurs années. Et nous, ici, en Outaouais, on s'y intéresse depuis au moins 2019. En 2021, nous avons fait un très large sondage et nous avons eu plus de 4000 répondants. Plus du tiers nous ont dit vouloir retourner sur le marché du travail , explique Anne Desforges, directrice générale de la FADOQ – Région Outaouais.

Anne Desforges, directrice générale de la FADOQ - Région Outaouais (Photo d'archives)

Selon elle, de nombreux employeurs ont profité du salon pour embaucher du personnel, l’an dernier. Une aubaine dans le contexte difficile de la pénurie de main-d’œuvre.

La main-d'œuvre d'expérience, c'est une partie de la solution à la pénurie de la main-d'œuvre.

Cette pénurie affecte tous les domaines, souligne la directrice des relations avec les employés et développement organisationnel à la coopérative funéraire de l'Outaouais, Céline Côté.

À la coopérative, nous avons plusieurs postes qui sont de nature occasionnelle et à temps partiel. [...] Beaucoup de gens, suite à une retraite, ont le goût de poursuivre le travail. C'est une main-d'œuvre qui est expérimentée, qui est éduquée et qui a le goût de continuer à contribuer et de se sentir utile au niveau de l'emploi.

Cette année, le salon FADOQ Distinction 50+ compte plus de 130 exposants, contre 93 l'an dernier.

Selon l’agente de développement à Compétences Outaouais, Sylvie Paul, travailler après la retraite peut donner l’occasion à certains de découvrir un nouvel emploi ou de concrétiser une passion.

[Cela peut permettre d’aller] chercher une passion qu'on avait tout le temps, mais qu'on n'avait pas eu la chance de faire pendant qu'on travaillait à temps plein.

Son organisme offre des formations professionnelles dans différents domaines, autant dans la technique en pharmacie, qu’en dessin de bâtiments, infographie ou décoration intérieure.

De l'aide pour retourner sur le marché du travail

Pour aider les 50 ans et plus qui sont intéressés à reprendre une activité une fois à la retraite, l’aide d’un tel centre de formation peut-être nécessaire. D’autres organismes, comme La Relance, se chargent de les accompagner pour refaire un curriculum vitae, pratiquer des techniques d’entrevue ou même savoir comment chercher un emploi à l’heure du numérique.

On pense que c'est un bassin de la population qui a de belles compétences, puis des choses à apporter sur le marché de l'emploi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on les accompagne dans leurs démarches : pour faire un maillage avec les employeurs qui sont à la recherche eux aussi , explique Émilie Audet, conseillère-cadre en communication à La Relance, qui estime que cette deuxième édition du salon est encore mieux que l’année dernière .

On voit beaucoup d'effervescence, c'est bien intéressant pour nous! dit-elle.

Le député de la Coalition avenir Québec de Chapleau, Mathieu Lévesque (Photo d'archives)

Présent pour cet événement, le député de la Coalition avenir Québec de Chapleau, Mathieu Lévesque, applaudit l'initiative.

On a besoin de toute la main-d'œuvre qu'on peut trouver. Et si nos aînés et les gens peuvent justement retrouver un emploi, ne serait-ce que temps partiel, quelques journées par semaine ou même du bénévolat, ça vient aider nos entreprises, ça vient aider nos organismes.

