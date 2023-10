Des entreprises peinent à rembourser les prêts octroyés pendant la pandémie

Des entreprises de l'Estrie se retrouvent devant une impasse à quelques mois de la date limite imposée pour rembourser les prêts octroyés par Ottawa pendant la pandémie.

Le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ( CUEC) est une aide d'urgence consentie par Ottawa qui pouvait atteindre 60 000 $ . Les entreprises ont jusqu'au 18 janvier pour rembourser 40 000 $ à Ottawa. Si elles y arrivent, les 20 000 $ restants seront convertis en subvention, sinon elles devront rembourser le 60 000 $ en trois ans.

Pour plusieurs entreprises de l'Estrie, le remboursement de ce prêt est un véritable casse-tête. C'est le cas de l'écoloboutique de Sherbrooke. Ce prêt d'Ottawa qui d'abord constitué une excellente bouée de sauvetage pour l'entreprise, se transforme finalement en boulet lourd à traîner.

La pandémie nous a fait perdre 30 % de notre chiffre d'affaires et le post-pandémie nous en a fait perdre 10 %, donc on est rendus à 40 % de notre chiffre d'affaires, ce qui est énorme , illustre le pdg de l'écoloboutique, Pierre Bolduc.

À quelques pas de l'Écoloboutique, Géogène Micro-torréfacteur risque également de perdre la subvention de 20 000 $.

Bien avant de planifier rembourser ce prêt qui reste relativement avantageux, il faut payer nos employées, il faut payer nos denrées, nos fournisseurs. Il y a d'autres choses qui sont prioritaires , illustre son copropriétaire, Samuel Lessard-Beaupré.

Chapeau aux gens qui ont réussi à mettre 40 000 $ de côté, mais nous on n'y est pas arrivés dans le contexte.

Le défi que vivent ces deux entreprises reflète bien le contexte dans lequel évoluent de nombreuses PME de l'Estrie.

Selon Entreprendre Sherbrooke, 70 % des entreprises qui viennent les consulter éprouvent d'importantes difficultés financières.

La directrice de l'entreprenariat Daravanh Kéomanivong souligne que le contexte économique actuel fait mal aux PME

L'inflation. C'est vraiment le critère qui affecte le plus les entrepreneurs.

Habitué d'aider les PME à planifier leur croissance, Entreprendre Sherbrooke doit maintenant se concentrer sur les plans de redressements d'entreprises.

Refinancer le prêt d'Ottawa

Daravanh Kéomanivong affirme que les entrepreneurs qui ne se sentent pas en mesure de rembourser le prêt d'Ottawa doivent rapidement se tourner vers leur institution financière pour refinancer leur prêt.

Il est important qu'ils peuvent venir nous voir. On peut poser un diagnostic dans leur dossier. On peut émettre des stratégies avec eux et entrevoir diverses solutions pour les aider à relever ces défis-là , explique-t-elle.

Le cabinet de la ministre des Finances Chrystia Freeland s'est dit sensible à la situation. Des changements annoncés en septembre donnent notamment aux entrepreneurs un délai pour refinancer le prêt.

Pour l'écoloboutique, cette stratégie n'a toutefois pas fonctionné. L'entreprise a essuyé un refus de son institution financière qui affirme que les facteurs de risques sont trop élevés.

Chez Géogène Micro-torréfacteur, les propriétaires ont choisi de rembourser par leurs propres moyens le prêt de 60 000 $, sans passer par une institution financière.

