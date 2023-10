Penticton vote pour taire pendant 3 ans les discussions sur les pistes cyclables séparées

Dans l’Okanagan, le conseil municipal de Penticton a voté pour enrayer la construction de nouvelles voies cyclables séparées de la circulation automobile pour les trois prochaines années et mettre fin aux discussions de la Ville à ce sujet.

Mardi, le conseil municipal a voté 4 contre 3 pour une motion ordonnant l’arrêt de tout travail relié à la création de nouvelles pistes cyclables séparées par des barrières de béton jusqu’en 2026, soit la fin du terme du conseil municipal actuel.

Cette motion a été proposée par la conseillère municipale Amelia Boultbee, qui estime que le message de ses électeurs était clair durant la campagne municipale de 2022 : ils s’opposent aux pistes cyclables.

Le maire de Penticton, Julius Bloomfield, s’est de son côté fermement opposé à cette motion. De dire que l’on ne va plus du tout aborder cette question nous met dans une impasse. [...] Nous devons laisser les options ouvertes pour discuter des projets de la communauté. C’est notre travail.

Les pistes cyclables n'ont pas été positives pour notre communauté

À l’origine, la motion déposée par la conseillère Boultbee visait toutes les pistes cyclables et non seulement celles qui sont séparées de la circulation automobile par un terre-plein. La conseillère Helena Konanz a amendé la motion, en soulignant que des voies cyclables peuvent être créées avec un pot de peinture et un pinceau .

Je reconnais que certaines personnes de Penticton veulent qu’il y ait davantage de pistes cyclables, mais il y a un sentiment généralisé qu’elles n’ont pas été positives pour notre communauté. Elles coûtent trop cher et il n’y a pas d’appétit à les voir s’étendre à ce point-ci , a affirmé la conseillère Boultbee.

Pour en arriver à ce constat, elle a soutenu qu’elle et ses bénévoles avaient contacté par téléphone près de 1000 personnes lors des dernières élections municipales au sujet des pistes cyclables.

Le conseiller James Miller, pour sa part, a voté en faveur de la motion de la conseillère Boultbee, car une augmentation de 8,4 % de taxes approche pour les résidents, et d’autres secteurs ont besoin de soutien financier, selon lui.

Nous avons une crise des opioïdes, des personnes qui vivent dans l’itinérance, un problème de criminalité perçu dans la communauté , a cité James Miller.

À ce moment-ci, je pense qu’il y a d’autres priorités plus importantes que les pistes cyclables, a-t-il ajouté.

Des pistes non terminées, mais utilisées

Le directeur du cyclisme urbain à la Penticton and Area Cycling Association, Matt Hopkins, déplore l’adoption de cette mesure, qu’il juge très décevante .

Même la voie Lake-to-Lake, un tronçon de 6,7 km de piste cyclable en construction dans le centre de Penticton, est largement utilisée, dit-il, alors qu’elle n'est même pas achevée.

Selon Matt Hopkins, un décompte de la Ville a montré que 85 000 personnes l’ont déjà empruntée au niveau de l’intersection de l’avenue Eckhardt et la rue Martin. Sur certains tronçons de cette voie cyclable, les décomptes enregistrent 200 000 utilisateurs, rien qu’en 2023, souligne-t-il.

C’est vraiment décevant de voir cette décision [du conseil municipal], surtout quand on voit combien de personnes profitent d’une route de vélo qui n’est même pas terminée , dit-il.

La construction de la voie cyclable Lake-to-Lake se poursuivra malgré la décision du conseil municipal. Les travaux de la dernière section du trajet sont prévus l’an prochain.

Le projet est évalué à plus de 8 millions de dollars, sachant que la province et le fédéral en financent 4,05 millions. La Ville de Penticton a affirmé qu’elle continuait à postuler pour recevoir des subventions au fur et à mesure de leur disponibilité.

Avec les informations de Jason Peters