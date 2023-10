Les projets ne manquent pas à l’APLK

L’Association pour la protection du lac Kénogami (APLK) a tenu son assemblée générale annuelle samedi matin à la chapelle Saint-Cyriac.

L’organisme à but non lucratif a comme mission de préserver la qualité de ce plan d’eau et de s’assurer que le développement qui s’y fait soit durable.

Lors de l’assemblée, les membres ont établi certaines de leurs priorités, dont le contrôle des débarcadères et le projet d’aire protégée au sud du lac. Les responsables de l’organisation veulent aussi se pencher sur la présence des goélands.

À la suite de la rencontre, le président de l’ APLK , Michel Bergeron, s’est montré optimiste face à l’avenir.

Je sens un vent positif qui s’en vient. C’est sûr que dans les dernières années, on sentait que les dossiers n’avançaient pas vraiment, mais là, je sens que, dans les prochaines années, les dossier vont avancer parce que le gouvernement est au courant de plus en plus que c’est important d’avoir une bonne qualité d’eau dans nos lacs surtout que le lac Kénogami, tout le monde le sait, c’est quand même 75 % des réserves d’eau potable de la ville de Saguenay , a-t-il fait valoir.

L'Association pour la protection du lac Kénogami souhaite notamment qu'une limite de vitesse soit imposée aux propriétaires de bateaux, comme l'explique son président, Michel Bergeron.