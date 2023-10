Rugby : le Rouge et Or neutralisé par les Gee-Gees en finale du RSEQ

Les joueuses du Rouge et Or ont mal choisi leur moment pour subir leur première défaite contre une formation de leur conférence depuis 2019. Elles se sont inclinées 27-12 en finale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) face aux Gee-Gees de l’Université d’Ottawa samedi au Stade Telus-Université Laval.

Les joueuses du Rouge et Or, qui ont pourtant inscrit 356 points en six rencontres de saison régulière, ont été incapables de trouver du rythme en attaque.

La pluie abondante a rendu les conditions difficiles et a semblé davantage nuire aux joueuses locales qui espéraient mettre la main sur un troisième titre provincial d'affilée.

Nous avons un style de jeu qui déplace plus le ballon et nous prenons plus de risques, analysait Laurence Chabot, vétérante du Rouge et Or. C’est sûr que quand la météo n’est pas avec nous, c’est plus difficile. Ce n'est pas une excuse, il aurait fallu être capable de concrétiser.

Ouvrir en mode plein écran Le Rouge et Or n'a pas été en mesure d'adapter son style de jeu et a été embêté par la pluie face aux Gee-Gees. Photo : Rouge et Or de l'Université Laval

De son côté, Ottawa, qui a été la seule équipe à tenir tête au Rouge et Or cette saison, a présenté un jeu solide et a limité le nombre d'erreurs.

Dès le début de la rencontre, les Gee-Gees ont mené le jeu avec une avance de 17-0. Laval n’a jamais été dans le coup. Les Gee-Gees se qualifient ainsi par la grande porte du Championnat canadien universitaire.

On a vraiment prouvé qu’on mérite le titre de championnes, a lancé Alysia Comtois après la victoire des siennes. Le dernier match contre le Rouge et Or, on avait subi la défaite et là, de revenir fort et de gagner sur leur terrain, on est vraiment contentes.

Place au championnat canadien

Malgré la défaite, le Rouge et Or participera aussi au Championnat canadien universitaire au début du mois de novembre. L’équipe accueille à Québec la compétition qui regroupe les huit meilleures formations au pays.

Champion en titre, le Rouge et Or doit s’attendre à glisser du premier rang au classement national et du même coup, devra emprunter un parcours plus difficile jusqu’en finale nationale.

Mais, l’entraîneur du Rouge et Or, François Vachon-Marceau souligne que son équipe a remporté les grands honneurs en 2019 après avoir subi la défaite en finale du RSEQ , justement contre ces mêmes Gee-Gees de l’Université d’Ottawa.

On a une couple de filles qui étaient là en 2019. On sait que ça se fait. On va avoir un chemin plus tough, ça va être un vrai chemin de croix pour se rendre au bout, mais il faut y croire, on n'a pas le choix , conclut l’entraîneur.

Par ailleurs, le Rouge et Or a fait le plein d’honneurs individuels à la suite de ses succès en saison régulière. Laura Guay a été nommée joueuse par excellence du circuit tandis que François Vachon-Marceau reçoit le prix d’entraîneur de l’année.