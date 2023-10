Se sentant ciblés par de nouveaux rassemblements prévus dans plusieurs villes, des membres de la communauté LGBTQ+ se sont réunis eux aussi et ont tenu à promouvoir un discours d’ouverture et de positivité.

Le mois dernier, un événement appelé 1 Million March for Children s’était déroulé à travers le pays. Les revendications des participants sont diverses. Ils soutiennent se battre contre une supposée indoctrination des enfants dans les écoles par des les personnes LGBTQ+ et demandent que toute référence à l’orientation sexuelle disparaisse des écoles.

C’est la population de la communauté queer qui a le plus de suicides, que c'est le plus dangereux d'être out , mentionne Ève Kamille Bourgoin, qui était parmi les quelque 200 personnes qui sont descendues dans la rue, samedi à Moncton.

Des personnes exprimant leur soutien aux personnes LGBTQ+ se sont rassemblées à Moncton, samedi. Photo : Radio-Canada / Mariève Bégin

Ces manifestations se multiplient depuis que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a changé sa politique 713, une série de directives censées protéger la sécurité des jeunes LGBTQ+ dans les écoles publiques. Le gouvernement veut maintenant que l’école communique aux parents la volonté d’un jeune d’utiliser un autre prénom ou pronom, même si sa famille pourrait mal recevoir cette information, menant à des abus.

À Moncton, Daphne dit que le respect et le soutien qu’on lui a témoigné à l’école sont parmi les raisons qui font qu’il est toujours en vie.

Quand j'étais jeune et que j'étais trans — je le suis encore trans, je l'étais quand j'étais jeune — le fait que j'ai pu m'explorer à l'école et pouvoir être dans un environnement ou j'étais respecté, ç'a sauvé ma vie plus qu'une fois , a-t-il témoigné lors du rassemblement de samedi.

« Quand tu as une relation aimante et sécuritaire avec tes enfants, tu n'as pas besoin d'un prof pour t'apprendre ce qui se passe avec eux », lit-on sur la pancarte d'une manifestante, samedi à Halifax. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Ève Kamille Bourgoin étudie en éducation et se demande quel sera le climat lorsqu’elle exercera le métier d’enseignante. Les élèves vulnérables ou différents n’auront pas les protections qu’ont pu avoir celles et ceux qui les ont précédés.

Les jeunes trans n’auront pas cette chance-là et je trouve ça extrêmement dommage, extrêmement dangereux pour eux , dit-elle.

Daphne et les autres personnes rencontrées samedi s’opposent aux changements de la politique 713 au Nouveau-Brunswick, où les jeunes risquent maintenant d’être victimes d’un coming out forcé, même si cela pourrait les mettre en danger.

Je trouve ça extrêmement injuste que les jeunes maintenant ne peuvent plus avoir la liberté de justement vivre leur identité sans que des adultes aillent s'en mêler , martèle Daphne.

Il ajoute que les personnes transgenres sont les plus vulnérables au sein de la communauté LGBTQ+ . De s’en prendre délibérément a eu est de mauvais augure, car cela présage des attaques plus vigoureuses contre les droits de toute personne qui ne s’identifie pas comme hétérosexuel, croit-il.

Le rassemblement «Celebrate Trans and Queer Joy», samedi à Halifax. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Les manifestants à Moncton voulaient véhiculer l’espoir et l’amour; ceux en Nouvelle-Écosse adoptaient un ton similaire.

L’événement Celebrate Trans and Queer Joy a eu lieu samedi au centre-ville d’Halifax.

C’est épuisant de devoir se battre pour vivre. Ça ne devrait pas arriver , a soupiré Emma Maerten, co-organisatrice du rassemblement.

JordanXidos croit que certaines personnes reçoivent les mauvaises informations au sujet des personnes LGBTQ+ . Il souhaite que ce genre de démonstration aide le public à mieux comprendre ce qui se passe.

En tant qu’ancien jeune trans, aujourd’hui adulte trans, j’ai vu beaucoup de jeunes trans ne pas atteindre l’âge adulte , rappelle celui qui a co-organisé l’événement.

Il n’y a rien de fondamentalement dangereux lorsque les gens sont eux-mêmes. Ça doit se savoir , dit-il.

D’après les reportages de Mariève Bégin et de Kheira Morellon