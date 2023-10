Si tous les vélos sont récupérables, certains ne rouleront plus jamais, mais leurs pièces serviront à réparer d'autres bicyclettes. C'est la roue qui tourne à l'atelier communautaire de mécanique de vélo, La Cyclerie de Trois-Rivières.

Il faut être courageux pour se déplacer à vélo dans le froid et la neige. Ces cyclistes qui s'aventurent sur les routes enneigées pour se rendre au travail ne laissent personne indifférent. Si le vélo est bien adapté à ces conditions et que son conducteur est bien habillé, il semblerait que tout roule assez bien.

La co-coordonnatrice de La Cyclerie, Mariannick Mercure, explique les étapes à suivre pour redonner une seconde vie et une nouvelle utilisation des bicyclettes. Même pour les vélos qui sont très, très dégradés, très rouillés, et qui ont été laissés dehors l'hiver pendant plusieurs années, on récupère les pièces qui ne sont pas rouillées et qui sont encore utilisables , souligne-t-elle.

Il peut s'agir du banc, des poignées et des réflecteurs, par exemple. Pour chacune des pièces, Mariannick Mercure mentionne, qu'on récupère tout ça, on les trie, puis on les met à la disponibilité [on les offre] gratuitement pour les gens qui viennent à l'atelier. Certains vélos peuvent être réparés. On change les pièces qui ont besoin d'être changées, les pneus, les pattes de frein, etc. On les remet en ordre , termine-t-elle.

La collecte automnale ne sert pas que pour l'été prochain, puisque certains vélos se retrouveront sur la route dès cet hiver. Le co-coordonnateur de La Cyclerie, Claude Ferron, estime que certains vélos standards ou hybrides peuvent être adaptés pour l'hiver.

Ouvrir en mode plein écran Les pièces qui ne sont pas rouillées et qui sont encore utilisables, tel que le banc, les poignées et les réflecteurs sont récupérés. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Claude Ferron utilise un bassin de lavage pour nettoyer les vélos, puisque de la gadoue peut s'accumuler sur certaines pièces essentielles. Le lavage avec des brosses et du savon permet de décoller les saletés.

L'expert recommande la pose de pneus à crampons qui offrent une meilleure adhérence sur les plaques de glaces. Il demeure cependant difficile de concevoir que les vélos puissent bien tenir la route en tout temps, puisque même les voitures dérapent.

Ouvrir en mode plein écran Les pneus à crampons offrent une meilleure adhérence sur les plaques de glace. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Une bénévole expérimentée à La Cyclerie, Anne Matte, recommande d'adapter sa conduite.

Il ne faut pas que je pense que je roule comme un vélo de route l'été. Il faut juste prendre son temps, bien s'équiper et suivre l’évolution de la saison.

Elle ajoute qu'il est important de suivre l’évolution de la température à chaque jour . Il est toujours possible d'ajouter ou d'enlever une couche de vêtement, selon la météo.

De son côté, la bénévole Catherine Foucher, reconnaît que la pratique du vélo d'hiver devient un peu difficile, lorsqu'il y a de bons amoncellements de neige ou de la gadoue . Elle observe néanmoins que l'espace demeure restreint entre les automobilistes et les cyclistes, dépendamment de la façon et du moment qu'est fait le déneigement des rues. Catherine Foucher confie qu'elle a déjà cessé sa pratique hivernale à cause du danger, mais ose maintenant sortir à nouveau lorsqu'il fait beau et que la chaussée est bien dégagée.

Ouvrir en mode plein écran L’organisme sans but lucratif La Cyclerie tient sa première collecte annuelle de vélos usagés, à Trois-Rivières cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

La Cyclerie a obtenu une subvention pour initier 25 personnes au vélo hivernal. Les participants recevront 200 $ chacun pour équiper leur vélo pour la saison froide.

L’idée c’est d’équiper les gens, de les informer, de les éduquer, de leur montrer comment faire du vélo sécuritairement, mais aussi de leur donner du matériel, comme des pneus cloutés, des pneus à crampons, des lumières, des phares, etc., pour pouvoir faire cette pratique de manière sécuritaire , conclut Mariannick Mercure.

La Cyclerie espère récupérer une centaine de vélos au cours de la fin de semaine.