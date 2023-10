À la recherche d’un houblon résistant au climat de la Colombie-Britannique

Un programme de recherche à l'Université polytechnique Kwantlen (KPU), au sud-est de Vancouver, travaille à développer des souches de houblon adaptées au climat de la Colombie-Britannique, afin de relancer une industrie autrefois puissante dans la province.

Le houblon est une plante grimpante qui donne à la bière son amertume et ses divers arômes. La Colombie-Britannique en était autrefois un grand producteur, surtout dans la vallée du Fraser, mais l'industrie a commencé à décliner dans les années 1950 face à la concurrence étrangère.

L'objectif est d'augmenter la superficie cultivée et, espérons-le, de développer le prochain grand houblon qui rendra les agriculteurs et les brasseurs heureux , affirme Mathias Schuetz, biologiste moléculaire et biochimiste à KPU , qui dirige le programme NextGen Hops.

Selon l'Association des producteurs de houblon de la Colombie-Britannique, l’industrie est petite dans la province, avec seulement cinq fermes ne cultivant pas plus de 20 hectares, surtout si on la compare à son concurrent du sud. La vallée de Yakima, dans l'État de Washington, produit le plus grand rendement annuel de houblon au monde sur des centaines d’hectares.

Profiter du houblon sauvage de la Colombie-Britannique

Mathias Schuetz et son équipe se sont lancés à la recherche de houblon sauvage en s’appuyant sur le passé brassicole de la province, afin d’isoler des propriétés qui permettraient à la plante de résister aux maladies qui peuvent toucher les cultures dans le climat relativement humide du sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Ces plantes ont prospéré à l'état sauvage le long des routes, des cours d'eau et des voies ferrées dans la région qui entoure Vancouver pendant des décennies, ce qui signifie que la nature a déjà effectué une partie du travail de laboratoire.

Elles [ont bien survécu] malgré la pression des maladies qui les entourent. Nous les utilisons donc comme matériel de reproduction [...] en les croisant avec des variétés [de houblon] cultivées pour leurs arômes et leurs saveurs , explique Mathias Schuetz, dont le programme a bénéficié d'une subvention de 250 000 dollars de Genome BC pour l'aider à effectuer des analyses moléculaires.

Ouvrir en mode plein écran Des cônes de houblon prêts à être cueillis dans la houblonnière de de la brasserie Barnside Brewing à Delta, en Colombie-Britannique, en septembre. Photo : Andrea Klipp

Du houblon local pour les brasseurs locaux

Mathias Schuetz a présenté ses recherches à la conférence des brasseurs artisanaux de Colombie-Britannique, vendredi, afin de convaincre davantage de fabricants de bière d'opter pour du houblon local.

Publicité

Tout ce qui concerne la bière artisanale est plus localisé que n'importe quelle autre entreprise de nos jours, surtout à l'ère d'Amazon , affirme de son côté Ken Malenstyn, président de l’Association des producteurs de houblon de la province et propriétaire de la brasserie Barnside Brewing à Delta, au sud de Vancouver.

Un des rares producteurs qui reste est Topp's Hops, près d’Abbotsford. Celui-ci gère tous les aspects de la production de houblon, de la culture à la livraison en passant par la transformation. Le propriétaire, Mark Topper, est convaincu qu'il y a de la place pour la croissance une fois que les éléments d'une recherche de haute qualité et d'un soutien local se rejoignent.

On pourrait multiplier par cinq ce qui se fait actuellement, en diffusant des messages simples, en sensibilisant les brasseurs et en établissant un lien avec la communauté. Il s'agit simplement de trouver la colle qui permettra d'assembler le tout , estime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Des employés et des étudiants du Centre de génomique appliquée et du programme de brassage de l'Université polytechnique Kwantlen aident à récolter du houblon à Crescent Island Hops, à Delta, en Colombie-Britannique, le 15 septembre. Photo : Université polytechnique Kwantlen

Un houblon résistant aux maladies d’ici une dizaine d’années

Le développement d'une nouvelle variété de houblon aromatique à haut rendement et résistant aux maladies peut prendre de 12 à 15 ans, selon Mathias Schuetz, mais il espère que ce délai pourra être raccourci. Il dit avoir trois variétés potentielles prometteuses, l'une d'entre elles étant déjà plantée dans la vallée du Fraser.

Publicité

Pour ce qui est des arômes et des saveurs d'un houblon typique de la Colombie-Britannique, nous laissons les brasseurs décider , affirme-t-il, en précisant qu’il permet aux étudiants du programme de brassage de KPU de tester ses houblons croisés.

Mathias Schuetz admet que la popularité des arômes fruités du houblon, comme les baies, les agrumes et les fruits à noyau, pourrait influencer le profil d’un houblon de la Colombie-Britannique, de même qu'une tendance émergente vers des notes plus épicées remarquée chez les houblons européens.

En attendant, Mathias Schuetz, Ken Malenstyn et Mark Topper tiennent tous à souligner que la Colombie-Britannique produit déjà du houblon de grande qualité qui présente un terroir subtil dans les différents sols où il est cultivé que ce soit à Abbotsford, à Delta ou à Pemberton.

Nous avons d'excellents houblons qui poussent en ce moment, avec des variétés comme le Cascade, le Chinook, le Centennial , rappelle Mathias Schuetz. Alors qu'une grande partie du houblon utilisé par les brasseries du Canada est importé, principalement des États-Unis, il exhorte les brasseurs canadiens à s’intéresser aux variétés locales.

D'après les informations de Jan Zeschky