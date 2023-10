Des jeunes avides de livres en anglais

Alors que la majorité de la population est francophone au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les livres en anglais sont de plus en plus populaires, particulièrement chez les jeunes.

Cet engouement se traduit par une augmentation de l'offre de livres en anglais chez certains libraires indépendants de la région. L’intérêt s'expliquerait notamment par le phénomène Booktok, bien connu sur le réseau social Tiktok.

La collégienne Jennifer Simard, une lectrice aguerrie qui est aussi libraire chez Marie-Laura, a elle-même été emportée par la tendance. Comme bien des jeunes, elle s'intéresse maintenant davantage aux livres écrits et publiés dans la langue de Shakespeare.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Simard lit régulièrement des livres en anglais. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Selon la jeune femme de 20 ans, pas de doute, le Booktok est à l'origine du mouvement.

Publicité

Pendant la pandémie, le monde ne savait pas trop quoi faire. Les gens étaient un peu perdus puis certains, pour s'évader de la réalité ou au contraire pour s'y raccrocher, ont décidé de faire des petites vidéos pour dire leurs commentaires sur des livres qu'ils ont appréciés, ce qu'ils ont moins aimé , explique-t-elle.

Plus de livres en anglais sur les tablettes

La hausse de popularité des livres en anglais se fait sentir chez certains libraires indépendants du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Chez les Bouquinistes, dans l'arrondissement de Chicoutimi, la commande d'œuvres anglophones est passée d'occasionnelle à régulière. Certains romanciers sont plus populaires que d'autres, comme l'autrice américaine Colleen Hoover.

Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu comme nous autres quand on était à l'adolescence. À un moment donné, on se met à écouter des blockbusters américains, on se met aussi à lire des Stephen King, des trucs comme ça. Mais là, maintenant, c'est Colleen Hoover. C'est peut-être la Stephen King de la génération actuelle. Donc, ce sont des gens qui lisent en anglais pour l'instant, qui vont peut-être revenir au livre québécois plus tard, qui vont peut-être revenir plus à des livres plus francophones un petit peu plus tard , estime le libraire Shannon Desbiens.

La situation est semblable à la librairie Marie-Laura de l’arrondissement de Jonquière où l'offre de livres en anglais n'a fait que s'élargir dans les derniers mois.

D’après le reportage de Marie-Michèle Bourrassa