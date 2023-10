À l’aube de ses 90 ans, l'esprit vif, toujours prêt à ponctuer ses récits d’une ou deux blagues, l’ex-chef libéral nous reçoit dans l’intimité de sa résidence du chic quartier Rockcliffe à Ottawa. Jean Chrétien accepte de plonger dans ses souvenirs pour revivre avec nous ce qui aura été, sans l’ombre d'un doute, l'apogée de sa carrière politique.

30, 60, 90. Jean Chrétien aime évoquer cette combinaison de chiffres. J'ai été élu en avril 1963 comme député, ça fait 60 ans, et j’aurai bientôt 90 ans , dit-il. Si on y ajoute l'anniversaire de son arrivée au pouvoir, la combinaison est parfaite. 30, 60 et 90, c'est un drôle de hasard , lance-t-il.

Le parcours politique du p’tit gars de Shawinigan a débuté à l'Université Laval, comme chef des jeunes libéraux, puis comme député de Saint-Maurice en 1963 et ensuite comme ministre en 1968 sous le gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau. Il deviendra chef du parti en 1990 et enfin premier ministre trois ans plus tard.

Quand on évoque le souvenir de cette victoire, Jean Chrétien pense d’abord à la joie du moment, qui fait rapidement place, souligne-t-il, à un fort sens de la réalité et de la responsabilité.

C'est des beaux jours quand on gagne une élection, c'est toujours agréable. Et puis quand tu deviens premier ministre du pays, c'est un gros prix que tu viens de remporter, seulement, le travail commence le lendemain matin.

Politicien malgré lui

En entrevue à l’émission Les Coulisses du pouvoir, celui qui voulait devenir architecte précise que c’est son père qui l’a orienté vers la politique.

Papa a dit, "non, non, non, tu t'en vas à la Faculté de droit. Tu ne te feras jamais élire comme architecte." Dans ce temps-là, quand le père disait quelque chose, on écoutait. Il voulait avoir un politicien, il en a eu un.

La carrière de Jean Chrétien, c’est un peu celle que son père aurait voulu avoir. Un parcours enivrant, mais aussi semé d'embûches. Ce n’est jamais facile en politique , admet l'ex-chef libéral.

Pourtant au gré des bons coups, des échecs, des controverses et des moments forts, une chose est foncièrement claire : sa raison d’être en politique a constamment été motivée par sa volonté de toujours faire de son mieux .

Moi je faisais de mon mieux, et puis j'ai été élu. Je ne voulais pas battre des records, j'en ai peut-être battu plusieurs, mais c'était pas ça. Non, non, moi j'aimais ça la politique!

D’un air espiègle – car, il l’affirme tout de même devant des journalistes – il confie qu’au plus fort des controverses, pour bien dormir , il n'écoutait jamais les nouvelles avant de fermer les yeux .

La marque libérale

On ne peut pas discuter avec Jean Chrétien par un après-midi d’automne dans la capitale sans aborder l’évolution du parti qu’il a dirigé durant plus d’une décennie.

En tant qu’ancien chef libéral, si on ne peut écrire l’avenir du parti , M. Chrétien assure avec confiance que celui-ci change et évolue avec son chef .

Il y a une réalité, c'est que c'est un parti qui existe depuis 1867, et c'est le seul parti qui n’a jamais eu à changer de nom.

Au sujet du référendum de 1995, en réponse à ceux qui lui reprochent d’avoir failli perdre le Canada contre le camp du oui, Jean Chrétien n’en démord pas : la question n’était pas bien posée.

Il concède que le référendum sur la souveraineté du Québec porté par Jacques Parizeau représentait un changement rapide . Quant à un retour du mouvement souverainiste, M. Chrétien n’y croit pas. La page semble tournée et les jeunes sont passés à autre chose, affirme-t-il.

Une façon plus « doctrinaire » de faire de la politique?

En regardant maintenant vers l’avenir, Jean Chrétien observe une tendance des pays à se refermer sur eux-mêmes. Un phénomène qui n’est pas de bon augure , estime-t-il.

Il observe aussi une tendance à la simplification des débats et à une polarisation des politiciens campés sur leurs positions fixes qui ne veulent pas bouger , alors que le Canada reste un pays où la politique se pratique avec une approche modérée .

Les partis qui sont trop campés sur des extrêmes, ils en payent le prix s'ils le sont trop [...] Si on n'est pas doctrinaires, on est souples.

Des propos qui rappellent ceux de Joël Lightbound, en entrevue à l'émission Les Coulisses du pouvoir, qui évoquait les dangers de la polarisation des débats politiques au sein de la Chambre des communes. Ceux-ci poussant le public et les politiciens à adopter une posture moins ouverte aux idées adverses, mais aussi à être plus cyniques par rapport à la politique.

Pour conclure ce retour sur la carrière d’un grand homme qui aura marqué l’histoire politique canadienne, celui qui fêtera ses 90 ans le 1er novembre nous confie, avec un sourire en coin, le secret de sa longévité : de bons gènes, mais surtout : continuer à travailler et aller au bureau à 9 h tous les jours .

