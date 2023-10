Une clinique devient la 1re à se retirer du système de santé public en Saskatchewan

Une clinique de cardiologie de la Saskatchewan basée à Moose Jaw, à environ 70 kilomètres à l'ouest de Regina, s'est retirée du système de santé public après des difficultés à faire face aux coûts dans le cadre de la structure tarifaire de la province.

Depuis le 2 octobre, la clinique South Saskatchewan Heart Clinic est officiellement privée.

Le directeur de la clinique, le Dr Jeffrey Wilkinson, a indiqué vendredi qu'il pensait être la première clinique de la province à devenir privée depuis l'introduction du système de santé universel en 1962.

Au cours des cinq dernières années, le fait d’être une clinique spécialisée à Moose Jaw a été difficile sur le plan opérationnel et financier , écrit-il dans un communiqué

Au début du mois de janvier 2023, ces difficultés qui n'ont cessés d'augmenter se sont transformées en crise , ajoute-t-il.

Selon le Dr Wilkinson, la clinique a connu un certain nombre de démissions en raison de son incapacité à payer des salaires compétitifs et à offrir des avantages sociaux aux employés. Par ailleurs, l’établissement a eu du mal à payer certains frais généraux parce qu'elle mène ses activités dans une petite ville.

Avant de prendre sa décision, la clinique a contacté les membres de l'Assemblée législative et de l'Association médicale de la Saskatchewan, le premier ministre Scott Moe et l'ancien ministre de la Santé Paul Merriman.

Les tarifs payés par le ministère de la Santé de la Saskatchewan pour les interventions cardiaques courantes sont de 20 à 45 % inférieurs à ceux pratiqués en Alberta et au Manitoba, ce qui explique en grande partie pourquoi peu de spécialistes sont basés en Saskatchewan , déplore le communiqué.

Par exemple, la clinique indique qu'un électrocardiogramme est payé 34,33 $ par test en Alberta, alors que le même test coûte 18,90 $ en Saskatchewan.

Le Dr Wilkinson indique que le gouvernement ou l'Association médicale de la Saskatchewan n'ont pas réagi à la demande d'amélioration des tarifs de rémunération à l'acte formulée par sa clinique.

Aucun représentant de l'Association n'a immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a indiqué que les médecins peuvent légalement se retirer du système de financement public tout en facturant leurs services aux patients.

Toutefois, c'est la première fois qu'un médecin choisit de se retirer du système.

Selon le Dr Wilkinson trois possibilités s’offraient à sa clinique : fermer et quitter la province, voir plus de patients et fournir des soins de qualité inférieure, ou se retirer du système de santé public et faire payer les patients.

Nous envoyons la facture directement aux patients. Pour la consultation, le tarif pratiqué est de 350 dollars. Certains patients bénéficient d'une assurance maladie tierce, ce qui permet de réduire ou d'éliminer le coût payé de leur poche.

Selon M. Wilkinson, de nombreux patients ont continué de fréquenter l’établissement, dont le site web indique que les délais d'attente sont bien inférieurs à ceux de nombreux autres cardiologues de la province.

Si un patient n'est pas en mesure de payer, nous l'orientons vers un autre cardiologue ou le suivons auprès de son prestataire de soins primaires, s'il le souhaite , précise le communiqué.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan a indiqué qu'un autre cardiologue exerçait à Moose Jaw et 13 à Regina dans le cadre du système public.

Selon le site web de l'Association médicale canadienne, la grande majorité des médecins exercent dans le cadre du système public, mais l'accord de Saskatoon de 1962 autorise les médecins à s'en retirer, à l'exception des médecins de l'Ontario.

Certaines provinces, ajoute l'association, ont mis en place des barrières pour limiter la pratique privée. La Saskatchewan, par exemple, n'autorise le retrait que s'il ne compromet pas l'accès des patients aux services assurés.

Avec les informations de La Presse canadienne