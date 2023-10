Plus de 200 coureurs au marathon Gaspesia de Percé

Plus de 200 coureurs en provenance du Québec, du Canada et de l'étranger ont participé au 7e marathon Gaspesia à Percé samedi.

Pour la première fois, l'événement s’est déroulé à Percé, avec un départ face à l’Île Bonaventure.

Les participants ont pris part à des courses de 1, 3, 5 et 10 km, en plus de l’épreuve de 42,2 km et du demi-marathon.

Ouvrir en mode plein écran Des coureurs participent au marathon à Percé. Photo : Courtoisie : Évènement Gaspésia

Près de 30 % de la participation provenait des écoles secondaires de Grande-Rivière et de Chandler, donc vraiment une belle participation des jeunes de la région , se réjouit Jean-François Tapp, directeur de course pour Événements Gaspesia.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs enfants ont pris part à l'évènement sportif Photo : Courtoisie : Évènement Gaspésia

Le tout s’est déroulé sous une météo idéale avec très peu de pluie et très peu de vent , relate M. Tapp. Cette année, on n’a même pas mis de musique sur le circuit pour laisser la nature faire son charme , ajoute-t-il

Tourisme sportif d’automne

Ça reste un défi d’attirer plus de coureurs à ce moment-ci de l’année, mais c’est vraiment à ce moment-ci qu’on veut le faire , explique Jean-François Tapp.

Ouvrir en mode plein écran L'olympienne Lyne Bessette et le vétéran du demi-marathon Jean Bouget. Photo : Courtoisie : Évènement Gaspésia

Des commerçants de la région ont même décidé de garder leurs portes ouvertes à l'occasion du marathon, ce qui fait dire à M. Tapp qu’organiser des événements du genre en octobre permettrait de prolonger la saison touristique.