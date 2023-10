Des Ottaviens se rassemblent en mémoire des résidents de Gaza morts dans le conflit

Un événement pour les Ottaviens qui ont perdu des proches à Gaza se tient samedi, à partir de 18 h, à la mosquée de Mercy, la plus grande mosquée de la capitale nationale.

La soirée de condoléances à la mosquée de Mercy, située dans Ottawa-Sud, n'est pas un rassemblement politique, assurent les organisateurs. Elle se veut un moment pour la communauté de commémorer la mémoire des victimes du conflit entre le Hamas et Israël et de soutenir les résidents de la région qui y ont perdu des proches.

Selon le plus récent bilan, au moins 4385 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre, a annoncé samedi le ministère de la Santé du territoire. Du côté israélien, on compte plus de 1400 victimes, dont au moins 307 soldats.

Les organisateurs de l’événement de samedi qualifient la situation de catastrophe humaine. Selon eux, près d'une vingtaine de familles d'Ottawa ont perdu des proches à Gaza.

Le conflit entre Israël et le Hamas résonne fort dans la région de la capitale nationale. La fin de semaine dernière, des rassemblements avaient déjà eu lieu en soutien à Israël et à la Palestine. Et cette semaine, une autre manifestation a perturbé le centre-ville, mardi soir, au cours de laquelle une personne a été arrêtée.

Vendredi, le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe a lancé un appel au calme alors que des manifestations étaient attendues cette fin de semaine. Une manifestation propalestinienne doit notamment avoir lieu dimanche, au Monument canadien pour les droits de la personne.

Avec les informations de Patrick Foucault