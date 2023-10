Des huîtres de l’Île-du-Prince-Édouard font l’objet d’un rappel aux États-Unis en raison de possibles infections à la salmonelle et à l'E. coli.

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) a émis un avis vendredi aux restaurateurs et aux détaillants de se débarrasser d’huîtres de l’entreprise Future Seafoods, un cultivateur d’huîtres de Bedeque sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Les huîtres ont été exportées le 10 octobre aux États-Unis, notamment en Floride, au Massachusetts, au Maryland, au Maine, en Pennsylvanie et en Virginie.