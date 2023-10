Des minières 4.0 en pleine transformation

La technologie utilisée dans différentes mines de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec a grandement évolué au cours des 5 dernières années permettant de plus en plus de travail à distance. On parle même de mine 4.0 dans certains cas, c'est-à-dire un modèle où la transformation numérique, l'acquisition et la transmission de données permettent des interactions entre le monde physique et le monde numérique.

En 2018, des représentants d’Agnico-Eagle ont fait une présentation dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle du Groupe Misa, un organisme qui vise notamment une collaboration et le développement d’expertises dans le secteur minier. L’entreprise annonçait son intention de prendre un virage numérique.

Ouvrir en mode plein écran Plus d'une centaine de personnes ont assisté aux conférences présentées par le Groupe MISA à Rouyn-Noranda sur les nouvelles technologies dans le domaine minier. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Invitée à nouveau 5 ans plus tard par le Groupe Misa, Agnico-Eagle a présenté ce qu’elle appelle le Centre intégré des opérations (CIO). Tous les équipements de l’entreprise sont maintenant connectés sur un même réseau et munis de nombreux capteurs, et toutes les données entrent au CIO en temps réel. L'entreprise sait notamment où se trouvent les véhicules, leur niveau d’essence, leur vitesse, la quantité de chargement et bien d’autres éléments.

Publicité

Ces données permettent de faciliter le travail au quotidien, mais permettent aussi de faire des changements à plus long terme.

On capte des milliers et des milliers de données d’opération qui sont inutilisées depuis plusieurs années, donc en ayant des personnes dédiées à la gestion de ces données-là, on est capable de les mettre en contexte, de les analyser puis d’augmenter notre productivité dans nos opérations , explique Luc Girard, surintendant aux opérations au Complexe minier La Ronde.

Il cite en exemple la vitesse des camions et leur trajet qui a été ajusté afin d’éviter les nombreux arrêts et croisements avec d’autres véhicules, permettant ainsi une meilleure productivité. Le CIO permettrait aussi de diminuer ou d’éviter des accidents.

Ouvrir en mode plein écran Sébastien Laflamme, conseiller transformation numérique pour le Complexe minier La Ronde (à gauche) et Luc Girard, surintendant aux opérations (à droite). Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

C’est une vision de l’opération de demain. On veut générer plus de collaboration et de synergie entre les différents sites et différents secteurs. Pour nous c’est quelque chose qui n’aboutira jamais, il va toujours y avoir quelque chose à faire , ajoute Sébastien Laflamme, conseiller transformation numérique pour le Complexe minier La Ronde.

Publicité

L’objectif d’Agnico-Eagle est d’exporter le CIO en Ontario et également en Finlande où elles possède des gisements.

Une mine opérée à distance

Agnico-Eagle fait aussi de plus en plus de téléopération, c’est-à-dire de contrôler les équipements à distance. À la mine LZ5, toutes les opérations sont gérées à distance lors des quarts de nuit la fin de semaine.

« L’automatisation de LZ5 est faite dans une autre salle de contrôle. On a une série de chaises une à côté de l’autre qui opèrent 8 à 10 équipements avec 3 opérateurs, donc il n’y a personne dans la mine et on continue de faire notre production. On ne fait pas de développements, on ne fait pas de construction, mais on est capable de faire du forage puis du halage (transport de minerais) avec nos équipements pendant qu’il n’y a personne dans la mine », explique Luc Girard en mentionnant que de ne pas travailler la nuit le week-end permet une meilleure qualité de vie aux employés.

Des salles de contrôle fort appréciées

Des représentants de la minière Eldorado Gold qui gèrent la mine Lamaque à Val-d’Or ainsi que des travailleurs de la mine Raglan située au Nunavik sont aussi venus à Rouyn-Noranda présenter leurs salles de contrôle.

C’est le centre névralgique de toute l’information qui va se passer sous terre , explique d’abord Dany Frenette, surintendant adjoint aux opérations minières souterraines à la mine.

À l’image du CIO d’Agnico-Eagle, la salle de contrôle de la mine Raglan reçoit aussi des milliers de données provenant de différents équipements. Le défi était de taille pour l’entreprise puisque le réseau public LTE était inexistant dans ce secteur du Nunavik. Raglan a donc dû créer son propre réseau au cours des dernières années. La salle de contrôle aide les opérations quotidiennes, mais l’objectif demeure d’automatiser le travail.

On veut devenir une mine autonome. On est encore loin, on parle de 5 à 10 ans, mais c’est vraiment la vision qu’on se donne. La salle est nécessaire pour continuer à automatiser nos mines. On fait de la téléopération à partir de la surface, c’est un pas, mais on parle aussi de camion autonome dans un futur rapproché , dit Dany Frenette en précisant que tout évolue rapidement.

Ouvrir en mode plein écran Dany Frenette, surintendant adjoint aux opérations minières souterraines à la mine Raglan ( à gauche) et Olivier Perron, superviseure de la salle de coordination Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

En 2001 on avait quelques ordinateurs à l’ingénierie puis maintenant on parle de chargeuses-navettes téléguidées à partir de la surface, alors on a fait un grand chemin et ça va continuer , explique celui qui compte tester le dynamitage avec le réseau LTE dans les prochaines semaines.

On a plus besoin de ligne de dynamitage sous terre, on est capable de faire des dynamitages à distance avec le réseau LTE , explique-t-il. À la mine Lamaque de Val-d’Or, il est déjà possible d’effectuer du dynamitage à distance.

La mine Lamaque s’est aussi dotée d’une salle de contrôle où les données sont analysées. Celle-ci est devenue essentielle aux opérations selon Hugo Bergeron, spécialiste de l’amélioration continue chez Eldorado Gold.

L’entreprise effectue aussi des opérations à distance entre les quarts de travail afin d’augmenter la productivité. Elle s’est dotée d’un camion électrique de 50 tonnes, une première au Québec.

Les lampes des travailleurs sont munies de capteurs qui permettent de les localiser en tout temps. Si un travailleur demeure immobile un certain temps, une alerte sera émise.

Déterminer le profil recherché

Trouver le profil idéal pour faire fonctionner de la machinerie lourde à distance n’est pas une tâche facile, l’emploi est relativement nouveau. Certains sont d’anciens mineurs alors que d’autres ne sont jamais allés sous terre.

Si vous regardez des affichages d’emploi pour ce type de travail, je suis convaincu que personne ne va avoir le même profil recherché dans l’offre d’emploi , affirme Hugo Bergeron

Il estime par ailleurs qu’il serait essentiel de créer une formation pour ce type de travail au cours des prochaines années

Une collaboration entre les mines

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Groupe Misa, Alain Beauséjour lors de l'assemblée générale annuelle. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Le monde minier a une particularité qu’on ne retrouve pas souvent dans le secteur privé. Les entreprises collaborent entre elles et s’entraident régulièrement.

On collabore tout le temps. On n'est pas en compétition. Nous les métaux sont vendus donc on collabore. Nous, les problèmes, les défis, c’est courant. Ça fait 25 ans que je suis dans l’industrie minière, quand on a un problème, habituellement on communique avec des collègues d’autres mines ou des équipementiers pour savoir s’ils ont déjà eu ce problème justement pour nous aider , explique le président de Groupe MISA, François Vézina

MISA a justement été fondé dans l’objectif d’améliorer cette collaboration et d’appuyer des recherches pour l’industrie minière. L’organisme fondé il y a maintenant 16 ans espère jouer un rôle important dans l’automatisation des mines au cours des prochaines années.

L’organisation se donne comme mission qu’une mine complètement autonome puisse être en opération d’ici 2030.

MISA développe des projets de recherches en collaboration avec l’industrie minière pour améliorer les pratiques. Des recherches pour diminuer l'impact environnemental des mines sont aussi effectuées.