Le nouvel opus du réalisateur plongera le public au milieu des années 1990, alors que le jeune Trogi commence à manier la caméra. Par un matin d'octobre 2023, on assiste à une scène, quasi comme une mise en abîme, où, calé dans la chaise de réalisateur, il tourne l'histoire de ses débuts dans le métier.

Il pleut ce samedi, mais l'équipe est quand même en action près du Pavillon Charles-De Koninck, sur le campus de l'Université Laval, à Québec. Lors du passage de Radio-Canada sur le plateau, le plaisir est visible, malgré la grisaille.

Ouvrir en mode plein écran Une scène de 1995, le prochain film du réalisateur Ricardo Trogi, 1995, est tournée près de l'entrée du Pavillon Charles-De Koninck sur le campus de l'Université Laval, à Québec. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Aujourd'hui, explique Ricardo Trogi, on est en train de tourner une scène d'ouverture. À l'époque, je vendais des livres, de façon itinérante, c'est-à-dire que c'était pas complètement légal. Là, ce que vous voyez, c'est moi [joué par Jean-Carl Boucher] qui me sauve de l'université.

La veille, un autre segment a été filmé dans une brasserie belge du Vieux-Québec. Je ne vous dis pas laquelle , taquine le cinéaste. Une autre, dans le quartier Saint-Roch où une porte lui a rappelé un décor de la Belgique.

C'est mon passage à l'émission la Course destination monde. [...] On envoyait huit jeunes à travers le monde faire des reportages. Donc, ça a été ma porte d'entrée vers le cinéma.

1995 promet de donner accès au fonctionnement de la mythique émission de Radio-Canada qui a permis de former plusieurs réalisateurs, animateurs et autres personnalités. Le scénario touche plus particulièrement un film qui a donné beaucoup de fil à retorde à Ricardo Trogi à l'époque, lors de son passage en Égypte.

Le tournage, qui devrait s'étirer jusqu'à la fin décembre, aura donc lieu dans plusieurs pays. Les premières scènes ont été réalisées la semaine dernière à Montréal, puis, un saut de deux jours à Québec. D'autres encore seront tournées dans la métropole avant que l'équipe s'envole vers le Népal et le Maroc.

On va recréer l'Égypte au Maroc, explique Trogi, parce que tourner en Égypte, c'est pas suggéré... pas juste depuis dernièrement. Quand j'ai été là, c'était complexe et j'avais juste une caméra. Alors une équipe de 30, j'ose pas imaginer!

Ouvrir en mode plein écran Ricardo Trogi présentait son film "Les vieux sont au sommet" dans le cadre de la Course destination monde, à partir du lieu où il habitait lors de son passage en Chine au milieu des années 1990. Photo : Radio-Canada / Archives de la Course destination monde

Ricardo Trogi a habitué les cinéphiles à leur dévoiler sans gêne son côté maladroit. Depuis le premier film, l'acteur Jean-Carl Boucher réussit à faire revivre le cinéaste à différents âges.

Je savais que c'était important pour lui, raconte le comédien, et je voulais participer à ça avec lui, je voulais le voir raconter cette portion-là de sa vie [...] On le connaît comme cinéaste. Moi, je trouve ça intéressant de voir la genèse de ça, ce qui a fait qu'il a commencé à raconter des histoires, comment il s'est ouvert au monde de voir les balbutiements de ce cinéaste là, qui est Ricardo Trogi aujourd'hui.

Ricardo Trogi en 2001, 2012, 2020?

En plein tournage, le réalisateur se concentre évidemment sur le film en cours. Il admet cependant qu'il n'a pas de plan précis pour poursuivre ses anecdotes.

C'est pas un film que je pensais faire il y a cinq ans. Un peu comme les autres films que j'ai faits. J'en fais un et après [je réfléchis à ce que] j'ai d'autres qui pourrait aller dans cette espèce de suite là, ou de dynamique ou de catalogue, je ne sais plus comment l'appeler. Ça me prend toujours un moment important de ma vie. Et dans ce cas-ci, la Course, ç'a été très déterminant.

Depuis la sortie de 1981, 1987 et 1991, la relation entre le réalisateur et le comédien serait difficile à recréer avec un autre duo.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Carl Boucher, en 2017, et en 2009, dans le film 1981, de Ricardo Trogi. Photo : Radio-Canada / Alexis Gacon/Go Films

C'est génial, lance Jean-Carl Boucher en souriant. Chaque fois, c'est vraiment du bonbon. C'est un bonheur de retrouver Ricardo surtout, on rigole tellement avec lui! Après quatre films, on se connaît bien, on essaie de se faire rire. C'est facile, Je sais que le filet, c'est lui, et je me lance chaque fois.

Encore faudra-t-il trouver le moment marquant pour se lancer dans une autre aventure, et avoir aussi le financement pour le faire. Pour 1995, le tournage devait commencer en 2022, mais, faute de moyens suffisants, il n'a commencé que tout récemment.

Le film devrait être sur les écrans en août 2024.

avec les informations d'Alicia Rochevrier