La conversion des bureaux vides est-elle une solution à la crise du logement?

Le nombre de bureaux vides dans les grandes villes du pays est très élevé depuis la pandémie. De plus, une crise du logement touche ces mêmes grands centres. Or, la transformation de ces espaces commerciaux en espaces résidentiels pourrait bientôt être à l’étude par le conseil municipal de Toronto.

Le conseiller municipal Brad Bradford veut transformer les bureaux plus anciens et sous-utilisés en appartements ou en copropriétés. Il a présenté une motion qui sera débattue lors de la prochaine réunion du comité de planification et de logement dans laquelle il demande un examen de la question. Il souhaite également que Toronto lève les restrictions obligeant les promoteurs à remplacer les immeubles de bureaux convertis par un espace équivalent pour les entreprises ailleurs.

Vivre dans la ville de Toronto n'a jamais été aussi difficile et coûteux , selon M. Bradford. Nous devons exploiter chaque opportunité pour fournir plus de logements.

Selon M. Bradford, le taux d’occupation des bureaux du centre-ville a baissé de moitié vis-à-vis les taux d’avant la pandémie.

Calgary a récemment permis une telle conversion dans un projet pilote. L'architecte Steven Paynter affirme que les travaux peuvent être complétés rapidement.

Le directeur général d’une entreprise de conseil en immobilier d'entreprise précise que le taux d’occupation commercial serait de 85 % en ce moment au centre-ville de Toronto.

Aussi, le directeur de l'Institut des infrastructures de l'Université de Toronto rappelle que les municipalités sont traditionnellement opposées à la réduction du nombre d’espaces commerciaux sur leur territoire.

Une cible de 8 %

De nombreux employés sont restés en télétravail depuis la fin de la pandémie, ce qu signifie que les employeurs réduisent la taille de leurs espaces de bureau, selon M. Bradford.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Brad Bradford propose de permettre la conversion d'immeubles commerciaux en endroits résidentiels. (Archives) Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

La nature du travail a changé , dit-il. Nous voyons des gens retourner au bureau, mais ils le feront dans un format différent. Il y a beaucoup plus de travail hybride. En conséquence, les entreprises n'ont pas besoin d’autant d’espace.

Michael Case supervise les équipes de location de bureaux du centre-ville de Toronto pour CBRE, une entreprise de conseil en immobilier d'entreprise. Son entreprise estime à 15 % le taux de vacance dans cette région de la ville. Il ajoute qu’avant la pandémie, ce taux était de 2 %, un record historique.

M. Case explique que la situation n’est pas uniforme. Il fait la distinction entre trois classes d’immeubles.

Les immeubles haut de gamme, appelés immeubles de Classe A , qui sont souvent neufs et offrent de meilleures commodités, ont peu de vacances à Toronto. Ce sont les propriétés de Classe B ou Classe C , vieilles de plusieurs décennies et offrant moins aux entreprises, qui peinent à attirer des locataires, dit-il.

[Ces] propriétaires deviennent plus agressifs sur les types d'accords qu'ils accepteront , selon lui.

Si nous pouvons [...] convertir quelques immeubles [vers le résidentiel] et nous approcher d’un taux de vacance de 8 %, [c'est] un bon endroit pour tout le monde.

Pas toujours facile

Cependant, la conversion d'un ancien immeuble à bureaux en logement résidentiel n'est pas facile. Les conceptions des bureaux rendent difficile de s'assurer que toutes les unités d'appartements ont accès à des fenêtres et que les conduites d'eau sont aux emplacements appropriés.

M. Bradford reconnaît que tous les bâtiments ne conviennent pas à une conversion. Malgré tout, il espère que la Ville pourra réviser ses règles. Je pense que ces politiques ont été rédigées à une époque différente, où le contexte du marché était différent, et franchement, où il y avait des défis différents autour du contexte du bureau et du logement. En ce moment, nous devons nous concentrer sur le logement.

Matti Siemiatycki, directeur de l'Institut des infrastructures de l'Université de Toronto, explique qu'historiquement, les Villes ont protégé leurs espaces commerciaux et ont résisté aux conversions. Il suggère que, par le passé, convertir vers le résidentiel représentait une perte de revenus pour les municipalités. Or, dit-il, les dernières années ont renversé cette tendance. Malgré tout, les maires y sont toujours réticents.

À mesure que le résidentiel est devenu la forme de développement la plus rentable et que les bureaux ont eu du mal sur de nombreux marchés, les Villes ont essayé de s'assurer qu'elles ne perdaient pas leurs emplacements de bureaux , dit-il.

Celui-ci espère voir une plus grande variété dans les centre-villes canadiens. Nous ne voulons pas avoir uniquement des villes touristiques comme noyaux urbains. [Ces quartiers] doivent être des environnements où il est possible de vivre, travailler et s’amuser.

Un projet pilote à Calgary

L'architecte Steven Paynter a effectué un travail approfondi sur les conversions de bureaux en résidences et est actuellement le responsable mondial de la transformation des bâtiments pour la firme Gensler. Il y a des opportunités à Toronto pour changer l'utilisation des bureaux vieillissants et renforcer le précieux stock locatif d'appartements de la ville, selon lui.

La grande majorité [des transitions] sur lesquelles nous travaillons actuellement [se transforment en logements] locatifs, car les propriétaires de ces immeubles de bureaux visent [à rester propriétaires] à long terme , explique-t-il.

M. Paynter affirme que Gensler a travaillé à Calgary, où un projet pilote a permis la conversion de plus d'une douzaine de bâtiments.

Il précise qu’il y a beaucoup d’avantages à la conversion versus la construction de nouveaux immeubles. Ces projets sont meilleurs pour l'environnement et, lorsque le bâtiment est adapté, nécessitent moins d'investissements.

Vous pouvez passer directement de la conception à la [rénovation] en environ un mois , a déclaré M. Paynter. Et ensuite, vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement, car vous ne creusez pas de trou [pour les fondations], vous ne coulez pas le béton, ces choses existent déjà.

Avec les informations de CBC News