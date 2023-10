Vivre dans sa voiture, un exemple de la crise du logement à Ottawa

Expulsé de son logement il y a huit mois, l’Ottavien Claude Lurette n’a eu d’autre choix que de s’installer dans sa voiture, faute de place dans un refuge. La générosité des Ottaviens lui a toutefois permis de trouver une solution. Mais son histoire illustre bien la réalité de nombreuses personnes touchées par la crise du logement dans la région.

J'ai toujours su qu'Ottawa était une ville très prévenante et généreuse, mais je suis encore effaré par la somme qui m'a été donnée , raconte M. Lurette.

Ancien agent d’aide au logement et de soutien des pairs, il a été contraint de quitter son logement communautaire à Ottawa, il y a huit mois, après avoir reçu un avis d’expulsion.

Pendant huit mois, il a vécu dans sa Mazda 3. En panne, sa voiture est restée bloquée au bord du chemin Hemlock, après que l'essieu de la roue avant du côté passager se soit cassé.

Mais récemment, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a menacé de saisir son véhicule, raconte-t-il, car deux de ses pneus du côté passager reposaient sur une propriété de la Commission de la capitale nationale (CCN).

Ouvrir en mode plein écran Claude Lurette explique qu'il ne peut de permettre de louer une voiture ou faire réparer son automobile. Photo : Radio-Canada / Joseph Tunney

La CCN a toutefois indiqué à Radio-Canada/ CBC qu'elle n'avait pas demandé que le véhicule de M. Lurette soit déplacé et qu'elle n'était pas impliquée dans le dossier.

Publicité

Un porte-parole de la GRC a expliqué que si la voiture était partiellement immobilisée sur un terrain de la CCN , il était possible qu’un agent soit intervenu, sans donner plus de détails.

Près de 6800 dollars de dons

Toujours est-il que cette menace a eu un effet positif pour M. Lurette : une résidente de Manor park qui l’avait rencontré lorsqu’elle promenait son chien a décidé d’agir.

Leigh Adamson, qui travaille comme assistante sociale, a lancé une campagne de dons en ligne GoFundMe qui a permis de récolter près de 6800 dollars.

Pourquoi moi? Il y a bien d'autres personnes qui le méritent davantage. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de beaucoup plus d'aide que moi.

Mme Adamson raconte que c’est la perspective de voir la voiture de M. Lurette saisie qui l’a forcée à agir.

L'hiver approchait et nous savons à quel point il est rude ici. On craignait qu'il soit laissé là et qu'il perde ses effets personnels , déclare-t-elle.

Élan de solidarité

M. Lurette raconte avoir aussi reçu des courriels et des appels téléphoniques. Des personnes se sont même arrêtées dans la rue pour lui apporter leur soutien. On lui a également proposé un logement abordable dans le quartier, qu'il prévoit de visiter cette fin de semaine.

Ouvrir en mode plein écran Leigh Adamson, à gauche, a organisé la collecte de fonds en ligne qui a permis de payer les réparations de la voiture dans laquelle Claude Lurette, à droite, vivait au bord du chemin Hemlock. Sur la photo, Claude Lurette tient Greta, un animal en peluche qu'il a récemment reçu d'une jeune fille. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Cet élan de solidarité ne surprend pas Mme Adamson. Selon elle, l'histoire de M. Lurette illustre bien la problématique des personnes âgées, de plus en plus nombreuses, qui luttent contre l'augmentation du coût de la vie.

Publicité

L'histoire de Claude est touchante parce que dans le monde actuel, je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre que nous sommes à un chèque de paie de vivre dans la rue , explique Mme Adamson. J'espère que les gens comprennent qu'en tant qu'êtres humains, nous devons prendre soin les uns des autres.

Le risque de voir les cas se multiplier

La crise du logement est particulièrement virulente dans la région de la capitale nationale. Samedi, le regroupement de locataires à faibles revenus ACORN a manifesté une nouvelle fois, à Ottawa, pour attirer l’attention sur le coût des loyers et la crise du logement que cela génère.

Ouvrir en mode plein écran Un rassemblement du regroupement de locataires à faibles revenus ACORN, le samedi 21 octobre 2023 Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

Rencontrée sur place, Norma-Jean Quibell n’est pas surprise quand on lui raconte l’histoire de Claude Lurette. Elle explique que la crainte est importante de voir d’autres exemples de ce type se multiplier.

Tout le Canada est en train d’avoir une crise du logement! Tout augmente beaucoup : la nourriture, le logement, le gaz… Tout! [...] On ne peut pas vivre avec tout qui monte comme ça , dénonce Mme Quibell, qui est co-présidente de la section Nepean Ouest pour ACORN. Les gens n’ont pas d’argent pour leur logement et ils vivent dans la rue. Ils n’ont pas le choix. [...] Beaucoup de locataires sont stressés.

Ouvrir en mode plein écran La co-présidente de la section Nepean Ouest pour ACORN, Norma-Jean Quibell Photo : Radio-Canada / Inès Ali-Khan

Pour M. Lurette, les dons récoltés lui permettent aujourd’hui de voir quelques éclaircies. Ainsi, il a pu louer une chambre dans un motel. Sa voiture se trouve actuellement chez M360 Mechanics et même si les dommages sont plus importants que ce à quoi il s'attendait, elle pourra être réparée.

Il envisage ensuite de retourner voir les donateurs de GoFundMe pour décider de ce qu'il fera avec les fonds excédentaires. Il aimerait faire un don à la Société protectrice des animaux d'Ottawa et à d'autres organismes qui l'ont aidé.

Je vais partager, c’est mon intention , dit-il. Je vais continuer à chercher un logement et à aider les gens en cours de route autant que possible.

Quant à Mme Adamson, elle souhaite plutôt que M. Lurette utilise une partie de cet argent pour son propre confort.

C'est une bonne chose qu'il utilise une partie de ces fonds pour s'installer dans un appartement, pour avoir un peu d'argent en cas de coup dur... et pour s'acheter un bon lit , juge-t-elle. Un bon lit confortable après avoir passé près d'un an à dormir dans un véhicule? Je pense qu'il le mérite.